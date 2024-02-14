تستمر البرامج التدريبية الخاصة بالمسابقة الوطنية للروبوتات لتهيئة الطلبة والطالبات المشاركين وإعدادهم للمسابقة التي ستنطلق خلال 2 و3 مارس القادم بتنظيم قسم علوم الحاسوب بكلية العلوم في جامعة الكويت بالشراكة الاستراتيجية مع «زين» ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع - أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.



وتأتي هذه المسابقة لترجمة الرؤية المشتركة للجهات الثلاث للاستثمار بالقدرات والإمكانات الرقمية لدى الشباب الكويتي، والتي تهدف إلى تقديم بيئة تعليمية محفزة للإبداع وفق معايير عالمية لتحتضن طاقات الطلبة والطالبات، وتنمي شغفهم بالتكنولوجيا، مما يسهم في رسم مسارهم الوظيفي مستقبلا وتهيئتهم للدخول في مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم والرياضيات STEM التي أصبحت من أولويات ومتطلبات أسواق العمل الحديثة. واستضافت كلية الكويت التقنية اليوم التدريبي الأول الذي تم خلاله إتاحة الفرصة للطلبة والطالبات من مختلف المدارس المشاركة لخوض تجربة مماثلة للمسابقة الفعلية، بداية من التخطيط ووضع الاستراتيجيات، وتركيب الروبوتات وبرمجتها، واستخدام الأدوات المتاحة، والاعتماد على العمل الجماعي والتفكير النقدي، وصولا إلى السباق النهائي وتجهيز أفضل تصميم للفوز، كما استضافت المسابقة التجريبية التي تم خلالها إتاحة الفرصة للطلبة والطالبات من مختلف المدارس المشاركة لخوض تجربة مماثلة للمسابقة الفعلية، على أن تستمر الورش التدريبية في الأسابيع المقبلة لتنمية مهارات المتسابقين في التخطيط ووضع الاستراتيجيات، وتركيب الروبوتات وبرمجتها، واستخدام الأدوات المتاحة، والاعتماد على العمل الجماعي والتفكير النقدي، وصولا إلى السباق النهائي وتجهيز أفضل تصميم للفوز.



وتضم مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات ثلاث مستويات تم تصميم كل منها لفئة عمرية مختلفة، الأولى للمرحلة المتوسطة تركز على المفاهيم الأساسية للروبوتات والبرمجة، وتشجع العقول الشابة على الاستكشاف والابتكار، والثانية للمرحلة الثانوية تقدم منصة لتحديات أكثر تعقيدا تدفع حدود الإبداع والمهارة التقنية والعمل الجماعي، والأخيرة للمرحلة الجامعية، وهي ميدان للروبوتات المتقدمة تلتقي فيها المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، ويأتي كل مستوى بمجموعة خاصة من القواعد والتحديات لضمان تجربة مميزة وإثرائية لجميع المشاركين.



وتمثل هذه المسابقة خطوة مهمة نحو تنمية الجيل القادم من التقنيين وقادة التكنولوجيا، مما يساهم بشكل كبير في القوة التكنولوجية والإبداعية للمجتمع، كما أن الفرق الفائزة في المسابقة ستمثل الكويت في المسابقة الكبرى التي ستقام على مستوى العالم بالولايات المتحدة في نهاية شهر أبريل «VEX World Robotics Competition».



وسيتم تنظيم المسابقة في 2 و3 مارس المقبل بمركز المؤتمرات بجامعة الكويت في الشدادية، بتنظيم قسم علوم الحاسوب بكلية العلوم في جامعة الكويت بالشراكة الاستراتيجية مع «زين» ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع - أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وهي تأتي بالتعاون مع التوجيه الفني العام للحاسوب بوزارة التربية، وكلية الكويت التقنية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص، وهي نتاج للتعاون المباشر والفاعل بين مؤسسات القطاعين لتأهيل الجيل القادم من المبتكرين في الكويت.



وتندرج هذه الشراكة الاستراتيجية تحت مظلة مبادرة «وطن الابتكار»، التي تشمل جميع مبادرات وجهود «زين» لدعم الإبداع وتعزيز المهارات التقنية وتمكين ريادة الأعمال في المجتمع، وبالأخص في مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم والرياضيات STEM، وتستهدف الشباب من الطلبة والمبادرين.



وتضاف هذه الشراكة إلى سلسلة البرامج والمبادرات التي قدمتها كل من «زين» ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع تحت مظلة شراكتها الاستراتيجية التي بدأت العام الماضي، وذلك بهدف تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية المستدامة ضمن رؤيتهما المشتركة، والتي تتضمن العديد من الركائز مثل دعم الابتكارات وريادة الأعمال، وتمكين أصحاب الشركات الناشئة، وتعزيز بيئة الإبداع، والاستثمار في المهارات الرقمية لدى الشباب، وغيرها.