أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات ومجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، عن رعايتها الرئيسية لمسابقة الروبوتات «رحلة في الكويت» التي ينظمها مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وباستضافة مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي.



وتأتي الرعاية كجزء من مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرا بين stc ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، والتي تأتي في إطار مبادرة «upgrade» التعليمية التي تهدف بشكل أساسي إلى تمكين الطلاب من خلال مبادرات وأنشطة تعليمية مختلفة وصممت «رحلة في الكويت» خصيصا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و10 سنوات المهتمين بمجال الروبوتات، وتقام المسابقة على مرحلتين للتصفيات والنهائيات، حيث سيشارك عدد من العقول الشابة والواعدة في عالم الروبوتات والبرمجة والذكاء الاصطناعي.



وقالت stc في بيان ان التسجيل للمسابقة تم من يوم الاربعاء 7 فبراير واستمر لمدة 5 أيام، حيث يبدأ الاستعداد والتدريب للمسابقة اليوم الأربعاء 14 فبراير ويستمر لمدة 6 أيام، وتكون التصفياتش النهائية وتكريم الفائزين يوم 20 من الشهر نفسه في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي.



وفي هذا الصدد، قالت المدير العام لاتصالات الشركات في stc دانة الجاسم: يسعدنا أن ندعم مسابقة «رحلة في الكويت» ضمن تعاوننا الاستراتيجي مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، والتي تتوافق مع التزام stc بالابتكار ودعم التعليم والتكنولوجيا تحت مظلة «stc upgrade» التعليمية، مع الاستثمار المستدام أيضا في قادة المستقبل.



وأضافت الجاسم: تدعم stc بشكل فعال المبادرات المستدامة التي تخدم المجتمع، مع التركيز بقوة على رعاية المبادرات التعليمية ودفع المهارات القيادية للجيل القادم، حيث تسهم هذه البرامج في تعزيز القدرات العملية والثقافة التكنولوجية والاستعداد للحياة المهنية، وبالتالي إعداد الشباب لعالم التكنولوجيا المستقبلية والمتطورة. من جهته، قال المدير العام لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني: سعداء بدخول شراكتنا مع stc حيز التنفيذ من خلال رعاية هذا البرنامج المبتكر، الذي نجحنا في تنظيمه على مر السنوات الماضية، كما يعتبر هذا البرنامج واحدا من سلسلة من البرامج المحلية والعالمية التي يقدمها المركز على مدار العام.