ضمن الجدول الزمني المحدد، دشن بنك الخليج مبادرة الاستدامة البيئية «خطوة نحو التغيير»، التي تستهدف تغيير ثقافة المجتمع نحو الاعتماد على الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، بالتعاون مع جمعية الشامية والشويخ، والتي تستمر على مدى أسبوع كامل تشمل توزيع نحو 20 ألف كيس قبل لإعادة الاستخدام، في السوق الرئيسي للجمعية، إلى جانب العديد من الفعاليات التوعوية الأخرى.



وكان بنك الخليج أعلن الجدول الزمني لتطبيق المبادرة في الجمعيات التعاونية المشاركة، وهي «الضاحية والمنصورية» و«الشامية والشويخ» و«الروضة وحولي» و«كيفان» و«مشرف»، وذلك خلال حفل إطلاق بحضور مسؤولي البنك وممثلي الهيئة العامة للبيئة ولجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي في مجلس الأمة.



وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج فهد الشراح: يسعدنا أن تكون جمعية الشامية والشويخ المحطة الثانية لمبادراتنا للاستدامة البيئية «خطوة نحو التغيير» وذلك بعد جمعية الضاحية والمنصورية التي شهدت إطلاق المبادرة الأسبوع الماضي.



وأضاف: نسعى لتحقيق أهدافنا المرجوة وفي مقدمتها تغيير ثقافة المجتمع بالتعاون مع جمعية الشامية والشويخ، من خلال توزيع الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام وتحفيز زبائن الجمعية على تقليص استخدام البلاستيك، معربا عن أمله بأن تسهم هذه المبادرة النوعية في خروج قرارات حكومية وقوانين تدفع المؤسسات والأفراد إلى تقليص استخدام البلاستيك، حيث يتم توزيع نحو 100 ألف من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، وذلك لتوزيعها على المساهمين. وتابع: تأتي المبادرة انطلاقا من استراتيجية بنك الخليج لعام 2025، والتي تستهدف ترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وكذلك لمواكبة الاستراتيجية البيئية للدولة التي أطلقتها ضمن رؤية «كويت جديدة 2035».



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الشامية والشويخ عادل الدوخي: سعداء بالتعاون مع بنك الخليج في مبادرة «خطوة نحو التغيير» حرصا منا على المساهمة في تغيير ثقافة المجتمع نحو تقليص استخدام البلاستيك.