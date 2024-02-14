انطلاقا من جهوده الهادفة إلى توفير تجربة مصرفية متميزة واستثنائية لعملائه، أعلن بنك برقان عن توقيع شراكة استراتيجية مع فوكس سينما، حيث تتيح هذه الخطوة المتقدمة للبنك تقديم عرض «اشتر 1 واحصل على 1 مجانا» لعملائه عند شراء أي من تذاكر فوكس سينما عبر الموقع الإلكتروني باستخدام بطاقات بنك برقان الائتمانية ومسبقة الدفع. وأوضح البنك أن دوره لا يقتصر على تقديم الخدمات المالية، حيث يسعى إلى إثراء تجربة عملائه من خلال توفير عروض متنوعة تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم المختلفة، إذ يمكنهم الاستفادة من عرض فوكس سينما عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها على الهواتف الذكية، ويسري العرض طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات.



ومن خلال هذا العرض المميز، يمكن لعملاء بنك برقان التمتع بتجربة استثنائية عبر الحصول على مختلف فئات التذاكر مثل التجربة العادية «Standard» التي تشمل Standard 2D وStandard 3D وPremium 2D وPremium 3D، إلى جانب تجربة «MAX» التي تشمل MAX Premium 2D وMAX Premium 3D، وأخيرا تجربة «KIDS» التي تشمل Standard 2D وStandard 3D. وبإمكان العملاء الحصول على تذكرة مجانية واحدة فقط مقابل كل عملية شراء عبر الإنترنت. وبهذه المناسبة، قالت المدير التنفيذي لتطوير المنتجات وشرائح العملاء في بنك برقان لولوة الخترش: سعداء للإعلان عن هذه الشراكة مع فوكس سينما، والتي تمكننا من مكافأة عملائنا محبي السينما، انطلاقا من رؤيتنا بأن العميل هو محور اهتمامنا وشعارنا الأساسي «أنت دافعنا»، كما أن البنك يسعى بشكل دائم إلى عقد شراكات توفر لعملائه عروضا متميزة تناسب أسلوب حياتهم. وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يواصل التزامه باستراتيجيته التي تعتبر رفاهية العملاء أولوية قصوى، كما انه لا يدخر جهدا لتوفير تجربة مصرفية شخصية متطورة ومخصصة لمختلف شرائح عملائه بما يتناسب مع متطلباتهم، وذلك من خلال ابتكار وتطوير منتجات وحلول مصرفية مبتكرة وآمنة، إضافة إلى العروض والخصومات المصممة لتواكب تطلعاتهم بشكل أكثر سهولة ومرونة.