المشاركون أكدوا على التعايش مع الحياة والاستمتاع بها في مختلف الظروف وتسليط الضوء على الأمور الإيجابية



ثامر السليم



انطلقت صباح أمس فعاليات ملتقى «الملهمون» الذي ينظمه الملتقى الإعلامي العربي في دورته الثالثة تحت شعار «شغف الحياة» في فندق كراون بلازا، حيث تضمنت استعراض تجارب ناجحة في مجالات مختلفة للعديد من الشخصيات المشاركة من خلال استلهام قصص النجاح والحكايات الملهمة التي عايشوها. وتضمن الملتقى 4 جلسات، كانت الأولى بعنوان «أبجديات الإلهام» وشارك فيها الإعلامي بركات الوقيان والإعلامي اللبناني جمال فياض، فيما جاءت الثانية بعنوان «شغف النجاح» وشارك فيها الإعلامي محمد ساري المطيري والإعلامي القطري حمد الجميلة، أما الثالثة فكانت بعنوان «نتجمل بالفن... نتحمل بالواقع» بمشاركة الفنان العراقي محمد هاشم والفنان منذر رياحنة، فيما انعقدت الجلسة الرابعة بعنوان «رحلة حياة» وشارك فيها أمين عام الملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس ود.حسام موافي من مصر.



وبهذه المناسبة، قال أمين عام الملتقى الإعلامي العربي الزميل ماضي الخميس ان الفكرة جاءت من اجل تطوير الفكر والالهام عند الجمهور والمتابعين، لافتا إلى استضافة مجموعة من الشخصيات في مجالات مختلفة من الفن والطب والادب والثقافة والاعلام وهم أصحاب مسيرة حافلة بالعطاء وقدموا الكثير من الانجازات.



ولفت الخميس إلى ان ملتقى «الملهمون» خفيف وغير معقد كالملتقيات الأخرى ويهدف إلى الالتقاء ببعض الشخصيات التي لها رمزية في مجالات معينة، مؤكدا اننا ولله الحمد لمسنا تفاعل الجمهور وحرصه على التواجد والحضور، مضيفا: هذه النسخة الثالثة من «الملهمون» ونحن نعقده كل فترة وقررنا ان يعقد على مرتين في العام وذلك لإقبال الناس عليه ورغبتهم في ذلك.



بدوره، قال د.حسام موافي ان على الانسان ان يتعايش مع الحياة بالوسطية التي امرنا بها وعليه تقبل الأمور بسعة صدر ودون ضغوط حتى لا يصاب بالامراض التي قد تتسبب في هلاكه، لافتا إلى ان الانسان يمكنه اجراء فحص حاليا وتكون النتيجة بأنه سليم 100% ولكن بعد دقائق قد يتغير كل شيء.



واشار موفي إلى ان تميز الأبناء ممن لديهم مواهب او قدرات خارقة يكمن في الجينات التي تكون فيهم وذلك ما يميز بعضهم مع انهم من ام واب واحد، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالتربية والتعليم للأبناء وعدم اهمالها او التقصير فيها، داعيا الشباب إلى الاهتمام بقيمة الانسان مع الاخذ بعين الاعتبار البحث عن سبل العيش الرغيد من خلال الحرص على الراتب الجيد.



من جهته، قال الإعلامي بركات الوقيان: شعرت انني ولدت في مهنة الصحافة والاعلام ومررت بالعديد من المحطات في حياتي منذ قبولي بقسم الاعلام بجامعة الكويت ومن ثم متدرب وصحافي في جريدة الوطن ومن بعدها مذيع في عدد من المحطات الفضائية وكانت لي عدة برامج ولقاءات المتنوعة.



وذكر الوقيان ان العوائق متى ما واجهت أي إنسان فعليه ان يتجاوزها ويكمل طريقه وألا تيأس في طريق إلهامك وطموحك ورغبتك الحقيقية في تحقيق طموحك وذاتك فهو السلاح الذي بين يديك.



من جانبه، بين الإعلامي جمال فياض ان الصحافة أصبحت شغفا اكثر منها مهنة او هواية ومتعة البحث عن المتاعب حيث تحتاج إلى الجرأة والشجاعة والقوة، داعيا الجميع إلى ضرورة الاستمتاع بالأشياء البسيطة التي يمتلكها وتحويلها إلى أشياء جميلة يستشعر من خلالها السعادة والرضا بها، مشيرا إلى ان هناك طرقا وبدائل أخرى متى ما واجهتك أي صعوبة، فلكل مشكلة حل.



من جهته، شدد الإعلامي محمد ساري المطيري على أهمية الحرص على نقل الصورة الايجابية حول ما يحدث في الكويت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فالمشاهد للعديد من الدول يجد بها الكثير من السلبيات ومع ذلك لا ينقل عنها الا المشاهد الإيجابية، مؤكدا ان الكويت تختلف عن تلك الدول بمراحل عديدة وبها العديد من المميزات التي لا يتم تسليط الضوء عليها.



اما الإعلامي حمد الجميلة فقال: تأثرنا بمشاهير الكويت ونحرص من خلال ما نقدمه في شبكات التواصل الاجتماعي على نقل الصورة الجيدة في قطر ونقل التفاؤل والايجابية بعيدا التشاؤم والسلبية، لافتا إلى انني حرصت على رفض الإعلانات لعيادات التجميل والعقارات حرصا على حياة الناس.



وفي السياق ذاته، بين الفنان محمد هاشم ان على الفنان ان يتواجد مع الناس ويكون جزءا منهم وليس بعيدا عن همومهم ومعاناتهم ومشاكلهم، فهو في النهاية جزء لايتجزأ منهم، لافتا إلى انه اهتم بمجموعة من أطفال الشوارع ومساعدتهم بجهود فردية من اجل محاولة ان ينعموا بحياة كريمة.



اما الفنان منذر رياحنة فقال ان الالهام يكمن في اهتمام المرء بعمله على احسن وجه وإخراجه بأفضل صورة، مشيرا إلى ان التمثيل رسالة نبيلة ذات اهداف سامية.