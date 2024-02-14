

تواجد البنك التجاري الكويتي من خلال جناح له في «مروج» كراع ذهبي لمعرض الكويت للاستدامة المختص باستعراض كل ما يتعلق ببيئة نظيفة ونشر الوعي بمفهوم الاستدامة وأيضا عرض أحدث أنواع السيارات الكهربائية والهجينة في السوق الكويتي والمنتجات الصديقة للبيئة وتعريف الجمهور بأهميتها في تخفيض الانبعاثات الكربونية وتخفيف حدة تغير المناخ، حيث استقبل فريق المبيعات والتسويق التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد الجمهور للإجابة عن استفساراتهم حول منتجات وخدمات البنك.



وعلى هامش المعرض، تم تعريف الجمهور بعرض تمويل السيارات الذي يقدمه التجاري وهو عبارة عن خصم يصل إلى 1000 دينار عند تمويل أي سيارة يختارها العميل بالإضافة إلى تعريفهم بأحدث المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها البنك وأفضل العروض التي تلبي احتياجات جميع عملائه.



ومن المعروف أن البنك التجاري الكويتي يحرص دوما على الالتزام بمسؤوليته تجاه المجتمع من خلال مساهماته في الحملات البيئية التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي، حيث شارك البنك في هذا المعرض لتسليط الضوء على أهمية زيادة الوعي بالمخاطر الصحية التي يسببها التلوث وانتشار المخلفات والنفايات، وتجسيدا لدوره الريادي كبنك يساند المبادرات الرامية إلى المحافظة على البيئة ودعم ومساندة الجهود الهادفة إلى الاهتمام بالصحة والنظافة بما يسهم في خلق بيئة صحية ونظيفة خالية من النفايات الملوثة.