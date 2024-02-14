الرويح: مواصلة تمكين الشباب وتشجيع مبادرات الابتكار لتعزيز التنمية المستدامة



شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) في فعاليات المعرض الدولي الرابع عشر للاختراعات بالشرق الأوسط، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بتنظيم من النادي العلمي وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث بلغ عدد الدول المشاركة في المعرض 40 دولة عربية وأجنبية تقدمت بأكثر من 200 اختراع.



وأقيم حفل إعلان الفائزين وتكريم المشاركين وسط حضور حاشد تقدمه وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني، ممثلا عن صاحب السمو الأمير، وكذلك بحضور رئيس مجلس إدارة النادي العلمي ورئيس اللجنة العليا للمعرض طلال الخرافي، الذي تقدم بالشكر الى «بيتك» لمساهمته في إنجاح المعرض ودوره الكبير في تحفيز الشباب الكويتي ودعم العلم والمعرفة ومبادرات الابتكار المختلفة.



كما أشاد بجهود «بيتك» بالتواجد الدائم في الفعاليات الدولية المقامة في الكويت والتعاون الممتد مع النادي العلمي في العديد من المبادرات.



وخلال حفل اختتام المعرض، تم تكريم «بيتك» ممثلا بنائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام، يوسف الرويح، الذي تسلم التكريم من وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني، ممثلا عن صاحب السمو الأمير. وقال الرويح بهذه المناسبة، ان مشاركة «بيتك» في المعرض كشريك استراتيجي، تؤكد دعمه المتواصل للأنشطة العلمية وإبراز جهود المبتكرين من الشباب، وتوفير الفرص المناسبة لهم لعرض اختراعاتهم واستثمارها لتحقيق التطور المنشود في مختلف جوانب المجتمع، مبينا ان عدد المخترعين الكويتيين بلغ 21 مخترعا تقدموا بـ 14 اختراعا يمثلون جهات علمية عدة هي جامعة الكويت، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع وغيرها، وتمكن 6 كويتيين من حصد جوائز في المعرض.



وأشار الرويح إلى أن «بيتك» يحرص دائما على المشاركة في مثل هذه الفعاليات، ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية ودعم الشباب والاهتمام بدعم المخترعين الكويتيين خاصة ومخترعي العرب والعالم بشكل عام لتحفيز المبدعين على مواصلة إبداعهم، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من نتاج إبداعاتهم ليعود ذلك بالفائدة على المجتمع بأكمله.



واختتم الرويح بالتأكيد على مواصلة دعم مثل هذه الفعاليات التي تعزز ثقافة الاختراع والابتكار، وتبرز إمكانية الشباب، ضمن استراتيجية «بيتك» في تمكين الشباب وتشجيع مبادرات الابتكار والتحول الرقمي لتعزيز التنمية المستدامة ومواصلة الريادة في المسؤولية الاجتماعية.