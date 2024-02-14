

تشارك شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني وكلاء GMC في الكويت في معرض أوتو لاند، أكبر معرض سيارات في الكويت الذي يقام في أرض المعارض الدولية - مشرف، صالة رقم 5 والذي افتتح يوم الأربعاء 7 فبراير ويستمر لغاية 18 فبراير.



وكما عودت شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني عملاءها على أن تكون قربهم سواء من خلال معارضها المتميزة المنتشرة في الكويت أو من خلال العروض الخاصة في المولات التجارية الرئيسية، فإنها تحرص على المشاركة في كافة معارض السيارات المتخصصة التي تقام في الكويت وذلك لمنح زبائنها الأوفياء عروضا مميزة.



ولأنها تضع العملاء في المقام الأول لاهتماماتها، فقد خصصت لهذا المعرض عروضا قوية وفريدة تتمثل في إمكانية تقسيط سيارات GMC الجديدة لمدة خمس سنوات مقابل 0% أرباحا، كما يمكن للمهتمين اقتناء بعضها من دون دفعة مقدمة.



بإمكان عشاق GMC الاستمتاع بالتعرف على جديد إصدارات العام 2024 في ركن خاص بشركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني في معرض أوتو لاند والذي يتضمن سيارات يوكون وآكاديا وتيرين دينالي ومركبة سييرا إليفيشن. ويتوسط هذه السيارات نجم المعرض الجديد GMC هامر SUV EV الذي تم الكشف عنه لأول مرة في الكويت والذي يأتيكم بمواصفات رائعة منها: قوة المحرك التي تصل لغاية 830 حصانا، وبميزة Watts to Freedom للتسارع المذهل من 0-100 كم بالساعة في غضون 3.5 ثوان، كما أن قوة بطارية ألتيوم الجبارة المزودة بها إحدى هذا الإصدار من GMC هامر يعتبر ميزة استثنائية حيث قدرت وكالة حماية البيئة إمكانية القيادة كهربائيا إلى 480 كم للشحنة الكاملة، ويتميز كذلك بعزم دفع إلى 12.880 نيوتن متر، ومن مواصفاته أيضا نمط Extra Mode للرفع بمقدار 15.25 سم تقريبا. سوف يعشق السائق والركاب تصميم المقصورة الداخلي بألوان ظلال القمر وواجهة التحكم بشاشاتها عالية الدقة كما ستشعر بحرية القيادة مع سقف انفينيتي المكشوف بالكامل.



وبهذه المناسبة، علق عادل بهبهاني المدير التنفيذي لشركة بهبهاني قائلا: يسعدنا في شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني أن نكون بالقرب من عملائنا ومن كل محبي سيارات GMC، لمنحهم الفرصة للتعرف على الموديلات الجديدة وليستفيدوا من أقوى عروضنا الخاصة التي ستسهل عليهم تملك سياراتهم المفضلة من GMC الجديدة وقيادتها قبيل موسم أعياد دولتنا الحبيبة الكويت، وأود أن أتقدم بالشكر للسادة المنظمين ولزوار جناحنا في معرض أوتو لاند من مسؤولين وسفراء وممثلي شركات وعملاء.