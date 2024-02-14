

كيف نحمي أنفسنا من «خرف الشيخوخة» ومضاعفاته؟



يعتبر «خرف الشيخوخة» من أكثر المشكلات التي يعاني منها الكبار بالسن، وعاملا من العوامل التي تؤثر على الصحة النفسية والجسدية، فما الوسائل المتبعة لمنع تفاقم هذا المرض؟



وتبعا لطبيبة الأعصاب الروسية، ليديا غوزيفا، فإن مرض «خرف الشيخوخة» أو ما يعرف بـ «ألزهايمر» هو مرض سببه اضطراب في الدماغ يتفاقم مع مرور الوقت، ويصيب الكبار في السن بشكل رئيسي، ففي مراحله الأولى قد لا تظهر على الشخص أعراض المرض بوضوح، لكنه يبدأ تدريجيا بفقدان قدرته على تذكر المعلومات الجديدة، ولاحقا تحدث إعاقات في النطق، وقد تتفاقم الحالة إلى فقدان تام للذاكرة وعدم القدرة على القراءة والكتابة، وقد ترافق هذه الأعراض مشكلات في البصر أيضا.



وأشارت الطبيبة إلى أنه لا توجد علاجات حاليا يمكنها أن تعيد الشخص إلى وضعه الصحي قبل إصابته بالمرض، لكن بعض الأدوية التي توصف للمرضى تساعدهم على ممارسة حياة يومية نشطة، كما توجد بعد العادات والتدابير التي تقي من تفاقم حدة المرض، ومنها:



- الالتزام بنظام غذائي صحي.



- ممارسة الألعاب الذهنية التي تحسن الإدراك وتنشط الذاكرة مثل الشطرنج وغيرها.



- تعلم الأشياء الجديدة.



- تغيير الروتين اليومي وممارسة المشي واختيار أماكن جديدة باستمرار لممارسة الرياضة والنشاط البدني والمواظبة على القراءة أيضا.

المصدر: «فيستي»

