

ما الذي يعنيه موقع ألم ظهرك بالفعل؟



يقدم عدد من الخبراء ما الذي يعنيه مكان ألم الظهر فعليا:



٭ في الجانبين: إن وجود ألم في جانبي ظهرك قد يشير إلى أنك تعاني من مشاكل في الكلى أو البنكرياس أو الأمعاء أو الرحم. وقالت نادية أليبهاي، وهي طبيبة عظام شهيرة، إن مشاكل الكلى يمكن أن تسبب الألم على جانبي العمود الفقري بالقرب من القفص الصدري.



٭ العمود الفقري: الألم في العمود الفقري نفسه يمكن أن يشير إلى مجموعة من الحالات الطبية، بما في ذلك تضيق العمود الفقري. وقال كناني: «يحدث تضيق العمود الفقري عندما تضيق القناة الشوكية في الجزء السفلي من ظهرك. إنه يضغط على الحبل الشوكي أو الأعصاب المؤدية من الحبل الشوكي إلى عضلاتك ما يسبب الألم». ويمكن أن يسبب التهاب المفاصل أيضا الألم والتصلب في العمود الفقري. وهو أكثر شيوعا في أسفل الظهر والرقبة، لكن يمكن الشعور بالتصلب أو الألم في ظهرك إذا كنت مصابا بالتهاب المفاصل الشوكي.



٭ أسفل الظهر: يعد ألم أسفل الظهر أحد أكثر المناطق شيوعا التي نشعر فيها بالألم مع تقدمنا في العمر، ويمكن أن يكون علامة على شد العضلات أو الانزلاق الغضروفي. وفي حالات نادرة يمكن أن تكون آلام أسفل الظهر أيضا علامة على الإصابة ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك أورام العمود الفقري، وسرطان الرئة، وسرطان الثدي، وسرطانات الجهاز الهضمي، وسرطانات الدم.



٭ أعلى الظهر: الألم في أعلى ظهرك قد يشير إلى أن لديك عصبا منضغطا. ويحدث ذلك عندما يتم تطبيق ضغط كبير جدا على العصب من خلال الأنسجة المحيطة، مثل العظام أو الغضاريف أو العضلات أو الأوتار.



٭ الظهر أو الرقبة: يمكن أن يكون سبب آلام الرقبة هو ترتيب أجزاء من عمودك الفقري بشكل غير صحيح. وقال كناني: «يمكن أن تكون آلام الظهر ناجمة عن اختلالات الجسم وقلة المرونة والحركة في مناطق أخرى من الجسم. ويمكن أن يؤثر هذا على طريقة مشيتك، ما قد يؤدي بدوره إلى الضغط على جميع أجزاء ظهرك ورقبتك. وقد تلاحظ ألما خفيفا أو إحساسا حادا بالطعن. وغالبا ما يكون سببه سوء الوضعية والجلوس أو الوقوف لفترات طويلة».

المصدر: «ذي صن»

