

ياسر العيلة



الغناء الحضرمي ليس بعيدا عن أهل الكويت، إنهم معتادون على سماعه ويطربون له في كل وقت، ولكن حين يتم تقديمه بأصوات أهله الأصليين سيكون حتما مختلفا، وأكثر روعة وجمالا، وتناسقا ونغما أيضا.



وفي هذا الصدد، شهد حفل الأوركسترا الحضرمية بقيادة المايسترو محمد القحوم المقرر له 18 الجاري بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي إقبالا كبيرا على حجز التذاكر حتى نفدت بالكامل، ونزولا عند رغبة الجماهير، قرر القائمون على الحفل الإعلان عن ليلة إضافية يوم الاثنين 19 الجاري، بمشاركة الفنان اليمني عبود خواجة.



جدير بالذكر أن الأوركسترا الحضرمية بقيادة المايسترو محمد القحوم، سعت منذ تأسيسها، إلى إبراز الموسيقى اليمنية بهويتها الثقافية المميزة، وتقديم الألوان الغنائية المختلفة وأشهرها العدني والصنعاني والحضرمي، عن طريق إظهار المؤدين باللباس التقليدي والآلات والإيقاعات التراثية بالإضافة إلى الرقصات الفولكلورية. الحفل من إنتاج شركات «الرندي» للإنتاج الفني و«سمارت سمرات» و«صدى الإبداع» التي تعد الجمهور بإشعال شغف لا ينسى.