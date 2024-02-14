

ناصر العنزي



ألحق الكويت أول خسارة بالقادسية وتغلب عليه بهدف نظيف في مواجهة قمة الجولة الـ 15 من دوري زين الممتاز، واستعاد بذلك «الأبيض» الصدارة بفارق الأهداف عن العربي ولكل منهما 36 نقطة، فيما بقي «الأصفر» في المركز الثالث بـ 32 نقطة.



ولم تنصف الكرة الكويت في الشوط الأول بعدما كان الأقرب إلى تسجيل هدف لولا تسرع لاعبيه، وكان المدرب نبيل معلول قد بدأ بتشكيلة مكونة من سعود الحوشان وفهد حمود وأرسين زولا وسامي الصانع ومشاري غنام وعلي حسين والمهدي برحمة ومحمد مرهون وعمرو عبدالفتاح ومحمد دحام ويوسف ناصر، ونظم لاعبو الكويت هجمات متكررة اقتحموا بها منطقة جزاء الخصم، لكن اللمسة الأخيرة كانت مفقودة رغم ان حارس مرمى الخصم وقع في بعض الأخطاء لكنها لم تستثمر من جانب لاعبي الكويت، ومن أخطر فرص الأبيض تسديدة قوية من دحام ردها الحارس بصعوبة لم تجد من يتابعها.



بدأ مدرب القادسية محمد المشعان بتشكيلة غير منسجمة مع بعضها في الشوط الأول وتكونت من: علي جراغ وراشد الدوسري وفيتور وخالد صباح وعبدالعزيز نصاري وجيبولا وعبدالله فواز وتانديا ومحمد صولة وعيد الرشيدي ونايف زويد، وانعدمت خطورة «الأصفر» في الشوط الأول تماما، وضل الطريق نحو مرمى الخصم ولم تكن لعناصر مؤثرة مثل صولة وعيد الرشيدي حضور يذكر، رغم أن المدرب كان يعول عليهما كثيرا، كما أن حارسه علي جراغ كاد يورط فريقه بدخول خاطئ على محمد مرهون نال على أثره انذارا.



وفي الشوط الثاني، ترجم الكويت جهود الشوط الأول بهدف عن طريق المتحرك محمد دحام بتسديدة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بعبدالعزيز نصاري وشقت طريقها داخل الشباك (56)، ثم أدخل المشعان قائد الفريق بدر المطوع وقبله مبارك الفنيني غير أن «الأصفر» لم يتمكن من استغلال نقص خصمه وعجز عن تعديل النتيجة بسبب تباعد لاعبيه، وكأن كل فريق يلعب في واد، في حين قاتل الكويت للدفاع عن هدف السبق بعدما لعب ناقصا منذ الدقيقة 64 بعد خروج عمرو عبدالفتاح بالبطاقة الحمراء المباشرة وأبطل كل محاولات خصمه وارتد بكرات سريعة كاد بها محمد دحام، أبرز لاعبي فريقه، ان يسجل هدفا ثانيا لولا ان كرته انحرفت عن القائم، فيما رفض مدافع القادسية فيتور تعديل النتيجة في آخر لحظة من المباراة وسدد الكرة خارج المرمى (96).



أدار المباراة الحكم النمساوي يوليان وينبيرغر وأخرج بطاقة حمراء مستحقة للاعب الكويت عمرو عبدالفتاح.