

مبارك الخالدي



تعود عجلة دوري زين للدرجة الأولى، إلى الدوران مساء اليوم بإقامة مباراتين ضمن الجولة الـ 11 في تمام الساعة 6.05 مساء، حيث يستضيف اليرموك نظيره برقان، فيما يحل التضامن ضيفاً على الساحل، في مواجهة مرتقبة لفك الارتباط بينهما على المركز الثاني، إذ يتساويا برصيد 13 نقطة، إلا أن فارق الأهداف يصب لمصلحة أبناء أبوحليفة، وذلك خلف اليرموك المتصدر برصيد 16 نقطة، فيما يحتل برقان المركز الرابع برصيد 6 نقاط نقاط، بينما يحل الصليبخات الغائب عن منافسات هذه الجولة بداعي الراحة في المركز الأخير بـ 4 نقاط.