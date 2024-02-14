

هادي العنزي



فرض خيطان التعادل السلبي على مستضيفه كاظمة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، على ستاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة، ضمن منافسات الجولة ال 15 لدوري زين للدرجة الممتازة، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، فيما وصل رصيد خيطان 8 نقاط في المركز التاسع ليشارك رسميا في دوري تفادي الهبوط.

جاء الشوط الأول رتيبا بلا روح ولا هجمات مدروسة في أغلب فتراته، عابته كثرة التوقفات، بدأه «الأحمر والأسود» بأفضلية نسبية، وختمه «البرتقالي» بهجمات ضلت طريقها لمرمى الحارس علي فاضل، ولعل أبرز محاولات «الأول» تلك التي تصدى لها حارس كاظمة بدر الصعنون (14).

تحسن الأداء قليلا مع انطلاق الشوط الثاني، لكن دونما تهديد حقيقي لمرمى الفريقين، ليبادر المدرب محمد دهيليس هجوم كاظمة بإشراك شبيب الخالدي بدلا من عقيل الهزيم (60)، ورد المدرب الروماني فلورين ماتروك بإدخال محمد عبيد بدلا من محمد العلاطي، وضغط «البرتقالي» في آخر 20 دقيقة، واقترب مهاجم الوافد الجديد بنيامين تيدي من التسجيل (69)، وردت العارضة تسديدة الأردني أحمد عرسان (74)، ومرت رأسية الجزائري عماد الدين عزي بجانب القائم الأيمن للحارس فاضل (80)، ليخرج كاظمة بتعادل سلبي مخيب مع ضيفه خيطان.



أدار المباراة الحكم النمساوي هارولد ليتشنر، وأنذر ويلينغتون (خيطان)، وعبدالعزيز الرسام، وعماد الدين عزي (كاظمة).