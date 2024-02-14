

تنطلق في التاسعة من صباح اليوم على ملاعب ستاد جابر الفرعية منافسات الجولة الثانية لدوري بنك وربة للمرحلة الثانوية لكرة القدم العشبي الذي ينظمه الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بمشاركة 6 مناطق تعليمية بالإضافة إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص، حيث يلتقي منتخب مدارس التعليم الخاص مع منتخب منطقة العاصمة التعليمية ضمن منافسات المجموعة الثانية التي يتصدرها منتخب الفروانية بعد الفوز على الجهراء 2-0، بينما يبحث منتخب منطقة الأحمدي بقيادة اللاعب الدولي السابق وليد علي، عن تصحيح الأوضاع والعودة لطريق الانتصارات وتعويض الهزيمة في الجولة الأولي أمام منتخب حولي 0-1عندما يتقابل مع منتخب مبارك الكبير في لقاء يعد فاصلا للأحمدي من أجل ضمان المنافسة على اللقب والتأهل للدور التالي.



وفي دوري بنك وربة للتعليم العالي لكرة القدم تشهد منافسات دور الثمانية مواجهتين، حيث يلتقي فريق أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية مع كلية علي صباح العسكرية، والفائز يلتقي كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا الذي تخطي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، بينما يتقابل فريق الجامعة الأمريكية في الكويت مع جامعة الكويت «حامل اللقب» والفائز يلتقي جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.