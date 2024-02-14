

هادي العنزي



تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت مباشرة، إلى الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الآسيوي لكرة السلة (السوبرليغ) لغرب آسيا عن منطقة الخليج، بعد تفوقه على نظيره الأهلي السعودي 91-83 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات بضاحية صباح السالم في الجولة الـ 6 الأخيرة للمجموعة الأولى، ليحافظ «الأبيض» على الصدارة برصيد 10 نقاط، فيما ودع الأهلي البطولة بعدما حل في المركز الرابع بـ 8 نقاط.



وقد تأهل المحرق البحريني والريان القطري إلى الدور الثاني للبطولة، بعدما جاءا بالمركزين الثاني والثالث تواليا، وذلك رغم خسارة المحرق على ملعبه في آخر مواجهات المجموعة من الريان 79-78، بعدما سجل القطري محمد عبدالعزيز «ثلاثية» قاتلة في الثانية الأخيرة للمواجهة.



وبحسب نظام البطولة، فإن الأول من المجموعتين الأولى والثانية يتأهل مباشرة إلى الدور نصف النهائي عن منطقة الخليج، بينما يلعب ثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، وثالث المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية ليتأهل الفائزان إلى الدور قبل النهائي، ويلتقي المنامة والكويت على مقعدي المباراة النهائية.



جاءت مواجهة الكويت والأهلي السعودي متكافئة في أغلب أشواطها، تقدم الكويت في الربع الأول بفارق 8 نقاط (24-16)، لكن عاد الأهلي قويا في الربع الثاني ليخرج متقدما 44-35، وواصل الأهلي ضغطه على مستضيفه في الربع الثالث ليخرج متقدما بفارق 6 نقاط (65-59)، وفي الشوط الرابع انتفض لاعبو «العميد» ليسجلوا 32 نقطة، ويحسموا المواجهة لمصلحتهم، وتألق محترف الكويت الهاييتي كادي لالان بتسجيله 20 نقطة، واستحواذه على 16 كرة مرتدة «ريباوند».