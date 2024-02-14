

يتطلع بايرن ميونيخ لمداواة جراحه المحلية عقب خسارته القاسية أمام مضيفه بايرليفركوزن 0-3 في مباراته الأخيرة بالدوري الألماني، وذلك خلال لقائه مع مضيفه لاتسيو الإيطالي اليوم في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



كما يشهد الدور ذاته اليوم أيضا مواجهة أخرى مهمة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه ريال سوسييداد الإسباني على ملعب «حديقة الأمراء» في العاصمة باريس.



ويأمل بايرن مصالحة محبيه واستعادة الثقة من جديد، كما يرغب أيضا في مواصلة نتائجه الرائعة في النسخة الحالية بدوري الأبطال، التي شهدت تربعه على قمة ترتيب المجموعة الأولى في مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، عقب تحقيقه 5 انتصارات، فيما تعادل في لقاء وحيد.



من جانبه، يسعى لاتسيو لاستغلال مؤازرة عاملي الأرض والجمهور له من أجل الخروج بنتيجة إيجابية وتسهيل مهمته في مباراة الإياب التي تجرى بين الفريقين على ملعب «أليانز أرينا» بمدينة ميونيخ في الخامس من مارس المقبل. ورغم ابتعاده عن مراكز المقدمة في ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 37 نقطة، جاءت نتائج لاتسيو جيدة للغاية خلال مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.



باريس يلاقي سوسييداد



وفي المباراة الثانية، يخوض باريس سان جرمان، الذي مازال يحلم بالتتويج بدوري الأبطال للمرة الأولى، مواجهة محفوفة بالمخاطر، حينما يستضيف ريال سوسييداد، حيث ستكون هذه هي المباراة الأولى التي تجرى بين الفريقين في البطولات القارية.



ويبحث سان جرمان عن مواصلة نتائجه الجيدة تحت قيادة مديره الفني الإسباني لويس إنريكي، بعدما حقق 8 انتصارات وتعادلا وحيدا خلال لقاءاته التسعة الأخيرة في مختلف المسابقات المحلية.



واكتفى سوسييداد بفوز وحيد في المراحل الثماني الأخيرة، ما يجعله أمام مهمة شاقة اليوم في باريس ضد سان جرمان الذي سيكون باستطاعته الاعتماد على نجمه كيليان مبابي المتعافي من الإصابة.



ولم يشارك مبابي في المباراة التي فاز فيها فريقه على ضيفه ليل 3-1 السبت في الدوري، بعدما فضل إنريكي عدم المخاطرة بمتصدر هدافي الدوري (20 هدفا)، فأبقاه على مقاعد الاحتياط بعد إصابته في الكاحل خلال الفوز على بريست 3-1 في ربع نهائي كأس فرنسا الأربعاء الماضي.