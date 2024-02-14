

القاهرة - محمد سامي



صرح رئيس لجنة الحكام المصرية فيتور بيريرا أن نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك ستتم إدارته بطاقم تحكيم مصري خالص.



ويقام نهائي كأس مصر نسخة موسم 2023 لأول مرة خارج مصر، وتحديدا على ستاد الأول بارك بالعاصمة (الرياض)، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بعائد مالي يبلغ مليوني دولار بخلاف الجوائز المالية للفريقين.



وأشاد البرتغالي بيريرا بمستوى ممثلي التحكيم المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار التي اختتمت مساء الأحد الماضي، مصرحا: «لم أشك أبدا في جودة حكامنا، أثق فيهم وسوف نستمر في سياسة استمرار إدارة الحكام المصريين لكل مباريات المسابقات المصرية».



وأضاف: «صنفنا الحكام لفئات ونحن الآن في منتصف الموسم ومستمرون في التطوير، في النهاية سنحكم على ما قدمناه ولكنني متفائل بشكل كبير».



وفي منافسات الدوري المصري الممتاز، تقام اليوم الأربعاء 3 مباريات في إطار الجولة 12، ففي الخامسة مساء يستضيف الاتحاد السكندري (الثالث برصيد 18 نقطة من 9 مباريات) طلائع الجيش (الخامس بـ 17 نقطة) كما يستضيف المقاولون العرب (الـ 16 بـ 7 نقاط) منافسه إنبي (الثاني بـ 19 نقطة من 11 مباراة)، وفي تمام الثامنة مساء يخرج بيراميدز (الرابع بـ 17 نقطة من 8 مباريات) تحت قيادة مديره الفني الجديد الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش في أول مباراة رسمية له لمواجهة متصدر جدول الترتيب زد إف سي برصيد 19 نقطة من 10 مباريات.