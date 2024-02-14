

أهدر يوفنتوس فرصة الاقتراب من المتصدر إنتر، بعدما خسر على أرضه ووسط جماهيره أمام ضيفه أودينيزي 0-1 في ختام منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسجل هدف أودينيزي لواترو جيانيتي في الدقيقة 25.



وتجمد رصيد «اليوفي» عند 53 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر، ويتقدم بفارق نقطة واحدة فقط أمام ميلان صاحب المركز الثالث. على الجانب الآخر، رفع أودينيزي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر. ويلتقي اليوم بولونيا مع ضيفه فيورنتينا في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 21 من المسابقة.



إسبانيا



فرط أتلتيك بلباو في فرصة تشديد الخناق على أتلتيكو مدريد بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ألميريا صاحب المركز الأخير في ختام المرحلة الـ 24 من الدوري الإسباني.



وفشل أتلتيك بلباو في استغلال خسارة أتلتيكو مدريد أمام مضيفه اشبيلية 0-1 السبت من أجل اللحاق به إلى المركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



واكتفى بلباو بنقطة واحدة عزز بها موقعه في المركز الخامس برصيد 46 نقطة بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد، فيما رفع ألميريا الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز في «الليغا» حتى الآن هذا الموسم، رصيده إلى 7 نقاط من 7 تعادلات.