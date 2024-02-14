

كان مدرب فريق تشلسي ماوريسيو بوتشيتينو سعيدا برد فعل فريقه بعد ظهوره الباهت خلال الشوط الأول من عمر مباراته ضد مضيفه كريستال بالاس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستعاد «البلوز» نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بالدوري الإنجليزي، بعدما قلب تأخره 0-1 أمام كريستال بالاس إلى فوز ثمين ومستحق 3-1 في المرحلة الـ 24 للمسابقة العريقة. وارتفع رصيد تشلسي، الذي خسر أمام ليفربول وولفرهامبتون في المرحلتين السابقتين، إلى 34 نقطة في المركز العاشر، بفارق 13 نقطة خلف صاحـب المركـز الرابع المؤهـل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتقدم كريستال بهدف في الدقيقة 30 بواسطة جيفرسون ليرما، قبل أن يرد «البلوز» بثلاثة أهداف في الشوط الثاني، حيث أحرز كونور كالاغر الهدفين الأول والثاني (47 و90+1)، فيما تكفل إنزو فرنانديز بتسجيل الهدف الثالث (90+4).



وقال بوتشيتينو عقب المباراة: «بعد أول 45 دقيقة شعرت بخيبة أمل كبيرة من الأداء. لكن هذا هو التحدي في كل مباراة. لعبنا مباراة رائعة ضد أستون فيلا (بكأس إنجلترا)، وبعد أول 45 دقيقة، تشعر بإحباط كبير».



أضاف مدرب تشلسي في تصريحاته التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لناديه: «تحدثنا بين الشوطين أننا بحاجة إلى تجنب التعامل مع المباراة بهذه الطريقة أو اللعب بهذه الطريقة. لقد ظهرنا بشكل باهت للغاية ولا يمكننا الأداء بهذه الطريقة».ومضى بوتشيتينو قائلا: «نحن فريق نقدم أداء أفضل في بعض الأحيان عندما تكون لدينا المساحة وإمكانية الركض، ونجيد شن الهجمات المرتدة، لكن عندما يلعب المنافس كما لعب كريستال بالاس بكثافة دفاعية نحتاج لإظهار المزيد من الصبر وتحريك الكرة بسرعة. لقد كنا بطيئين للغاية في الطريقة التي قررنا بها نقل الكرة».

وتابع بوتشيتينو «نحن بحاجة لتحمل المزيد من المسؤولية، وتمرير الكرة بأسرع ما يمكن، وإيجاد المساحة لأنه كان من السهل على لاعبي بالاس تغطية المساحة وكان الأمر صعبا بالنسبة لنا. وهذا يتعلق بالصبر وفهم موقفنا».