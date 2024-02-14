

سيحقق السويدي زفن غوران إريكسون حلم حياته في تدريب ليفربول عندما يتولى قيادة الفريق الإنجليزي خلال مباراة خيرية تقام بين أساطير النادي الأحمر وأساطير أياكس أمستردام الهولندي الشهر المقبل.



وكشف إريكسون، الذي سبق له تدريب منتخب إنجلترا، في يناير الماضي، عن إصابته بمرض سرطان البنكرياس، مشيرا إلى أنه سيعيش لمدة عام على أقصى تقدير بعد أن تمكن المرض منه.



وخلال جولة من المقابلات التلفزيونية بعد الكشف عن مشاكله الصحية، كشف إريكسون (76 عاما) عن حبه الدائم لليفربول وكيف كان يرغب دائما في أن يكون مديرا فنيا للفريق العريق.



وأعلن ليفربول أن إريكسون، الذي قاد إنجلترا للدور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم عامي 2002 و2006 سيكون ضمن الطاقم التدريبي لفريق أساطير ليفربول خلال اللقاء الذي يجرى على ملعب «آنفيلد» في 23 مارس المقبل.



وذكر ليفربول أنه «سينضم مدرب إنجلترا السابق إلى مجموعة من عظماء ليفربول، بما في ذلك إيان راش وجون بارنز وجون ألدريدج، في المباراة الخيرية السنوية لمؤسسة ليفربول».