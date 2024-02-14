

أمير زكي



فتحت أجهزة وزارة الداخلية تحقيقا للوقوف على ملابسات تعرض مواطنين شقيقين للإصابة إثر إطلاق النار عليهما في ديوانية بمنطقة الواحة «الأول بطلق ناري في الظهر وأودع الإنعاش، وهو من مواليد 1997 والثاني من مواليد 1995 بطلقة في الفخذ اليسرى»، فيما قام المتهم بتسليم نفسه وأداة الجريمة.

وقال مصدر أمني إن المجني عليهما أسعفا بمركبات خاصة إلى مستشفى الجهراء في ساعة متقدمة أمس، مشيرا إلى أن المتهم وهو مقيم في البلاد بصورة غير قانونية من مواليد 1998 سلم نفسه إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية.



وذكر المصدر أن السلاح المستخدم في الجريمة غير مرخص، لافتا إلى أن المتهم ستوجه له تهم الشروع في القتل وحيازة سلاح وذخيرة غير مرخصة.