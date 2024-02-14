بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية لأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، هذا نصها:



«حضرة صاحب الجلالة الأخ العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، ملك مملكة البحرين الشقيقة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،،



يطيب لنا ونحن نغادر مملكة البحرين الشقيقة بعد زيارة دولة أن نعرب لجلالتكم عن أعمق مشاعر الشكر وأصدق معاني الامتنان والعرفان لما لقيناه وأعضاء الوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الأصيلة النابعة من سجاياكم المعبرة عن متانة العلاقات الأخوية الوطيدة ووشائج المودة التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين.



وفي هذا الصدد، نود أن نشيد بالمكانة الرفيعة التي يتبوؤها بلدكم الشقيق، مؤكدين حرصنا على التعاون المثمر البناء الذي يعود نفعه على بلدينا الشقيقين وشعبينا الكريمين. كما أود أن أعبر لكم عن عميق شكري وبالغ امتناني بتقليدي (قلادة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة)، مؤكدا بهذه المناسبة اعتزازي الكبير بهذه المبادرة الأخوية الكريمة من لدن جلالتكم والتي لها بالغ الأثر الطيب في النفس لما تجسده من معاني الأخوة الوثقى التي تجمعنا. وندعو الله العلي القدير أن يمتع جلالتكم بموفور الصحة وتمام العافية وأن يديم على مملكة البحرين الشقيقة في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة التقدم والرفعة والازدهار وتقبلوا جلالتكم خالص التقدير».