بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين الشقيقة، مشيدا سموه بما حققه البلد الشقيق في عهد جلالته الميمون من نهضة تنموية بارزة شملت مختلف الميادين، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على جلالته موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم المزيد مما تتطلع إليه من تقدم وازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.