جلسة المباحثات شهدت استعراض مسيرة العلاقات الوثيقة المتميزة بين البلدين ومختلف جوانب التعاون الثنائي

صاحب السمو وملك البحرين بحثا التطورات الإقليمية والدولية

استقبال ملكي للأمير .. وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى يُقلِّد سموه قلادة الشيخ عيسى بن سلمان من الدرجة الممتازة ويهدي سموه السيف البحريني



تشديد على أهمية احترام العراق سيادة الكويت.. ورفض ادعاءات أي طرف بحقوق في «الدرة» أو المنطقة المغمورة بين الكويت والسعودية

ملك البحرين قلّد الأمير قلادة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة وأهداه «السيف البحريني»

الأمير والملك حمد بن عيسى استعرضا تعزيز مسيرة مجلس التعاون

عقدت بقصر الصخير جلسة المباحثات الرسمية بين الكويت ومملكة البحرين الشقيقة ترأس فيها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجانب الكويتي فيما ترأس أخوه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة الجانب البحريني.



هذا، وقد تم خلال جلسة المباحثات استعراض مسيرة العلاقات الأخوية الوثيقة المتميزة التي تربط الكويت ومملكة البحرين ومختلف جوانب التعاون الثنائي القائم بين البلدين بما يدعم ويعزز علاقات الأخوة الراسخة والصلات المتينة ووشائج القربي والمحبة التي تجمع الشعبين الشقيقين ويحقق المزيد من تطلعاتهما المشتركة نحو التقدم والازدهار والنماء.



كما تناولت المباحثات خلال هذه الزيارة التاريخية السعي نحو المزيد من الشراكة لتوسعة أطر العمل لدعم وتعزيز مسيرة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة عدد من الأمور في ضوء مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية. وهنأ صاحب السمو الأمير أخاه صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة بالذكرى الثالثة والعشرين لميثاق العمل الوطني، سائلا المولى تعالى أن يديم على المملكة وشعبها العزيز التطور والرخاء تحت قيادة أخيه صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة.



وساد جلسة المباحثات جو ودي جسد روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق في مختلف الأصعدة.



حضر جلسة المباحثات أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه، حفظه الله ورعاه.



هذا، وقلد الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة أخاه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد قلادة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة (القلادة) تقديرا لجهود سموه ودوره البارز في توطيد العلاقات الثنائية وتوثيق الأواصر التاريخية بين البلدين الشقيقين، وذلك في قصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة.



كما قام الملك بإهداء سموه هدية تذكارية (السيف البحريني) بهذه المناسبة.



وعلى شرف صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أقام أخوه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة مأدبة غداء في قصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة، وذلك بمناسبة زيارة دولة لسموه لمملكة البحرين الشقيقة. وأقيمت بقصر الصخير مراسم الاستقبال الرسمية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وذلك بمناسبة زيارة دولة لسموه لمملكة البحرين الشقيقة.



وتوجه سموه وأخوه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة في موكب رسمي إلى قصر الصخير، حيث رافقتهما كوكبة من الخيالة، واصطف على جانبي الطريق عدد من طلاب وطالبات مملكة البحرين، رافعين أعلام البلدين الشقيقين وقامت مجموعة من الفرق الشعبية بأداء العرضة البحرينية.



وعند وصول الموكب إلى قصر الصخير قامت الفرق العسكرية بنفخ الأبواق، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بقدوم سموه ثم تم عزف السلام الوطني للكويت والسلام الملكي لمملكة البحرين.



هذا، وغادر صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر أمس العاصمة المنامة بمملكة البحرين الشقيقة، وذلك بعد زيارة دولة.



وكان في مقدمة مودعي سموه على أرض المطار أخوه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.



كما كان في وداع سموه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة، وسمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني البحريني، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة الممثل الشخصي للملك، وسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ورئيس الهيئة العامة للرياضة، والشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة رئيس الديوان الملكي، والمشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس بعثة الشرف المرافقة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، وسفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر الجابر، وسفير مملكة البحرين لدى الكويت صلاح علي المالكي. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. وكان صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه وصل ظهر أمس إلى العاصمة المنامة بمملكة البحرين الشقيقة، وذلك في زيارة دولة.



هذا، وقد قام سرب من الطائرات العسكرية البحرينية بمرافقة طائرة سموه فوق الأجواء البحرينية.



وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار أخوه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.



كما كان في استقبال سموه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة، وسمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني البحريني، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك، وسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ورئيس الهيئة العامة للرياضة، والشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة رئيس الديوان الملكي، والمشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، ورئيس بعثة الشرف المرافقة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، وسفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر الجابر وسفير مملكة البحرين لدى الكويت صلاح المالكي.



هذا، ورافق سموه وفد رسمي يضم كلا من الشيخ علي الخليفة والشيخ علي الجابر والشيخ خليفة عبدالله الجابر والشيخ جابر مبارك العبدالله والشيخ سلمان الحمود والشيخ عزام الصباح والشيخ فواز سعود الناصر وكبار المسؤولين بالديوان الأميري. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.



وكان صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه غادر أرض الوطن متوجها إلى مملكة البحرين الشقيقة، وذلك في زيارة دولة. وقد كان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير الشيخ د.محمد الصباح ورئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله، وسمو الشيخ صباح الخالد، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، والشيخ فهد اليوسف رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.عماد العتيقي وكبار المسؤولين بالدولة.