أشاد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد المسلم بنتائج الزيارة الرسمية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى مملكة البحرين ولقاء العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى.



وقال رئيس مجلس النواب البحريني، في تصريح صحافي، إن نتائج الزيارة الكريمة تشكل صفحة مضيئة في مسيرة التعاون والتكامل البحريني الكويتي، معربا عن عميق الفخر والاعتزاز بالروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين.



وأشاد بحرصهما المستمر على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وسبل تطويرها في جميع المجالات وتوسيع آفاق التعاون وتحقيق التكامل الثنائي لاسيما في المجال الاقتصادي والاستثماري والتوجيه السامي بتشكيل فرق عمل تنفيذية بين وزارتي الداخلية في البلدين بهدف تطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية للحفاظ على أمن واستقرار البلدين والمنطقة.



وأضاف أن نتائج الزيارة تؤكد عمق العلاقات التاريخية الثابتة والراسخة والمتوارثة وانسجام المواقف الداعمة للقضايا الخليجية والعربية والإسلامية والدولية والحرص المشترك على دعم جهود الأمن والاستقرار الدوليين.



وأكد المسلم الدعم النيابي لما جاء في البيان المشترك وجلسة المباحثات الرسمية التي تناولت العلاقات الثنائية المتميزة وبحثت مستجدات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي وتأكيد الموقف المشترك في القضايا والملفات كافة لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.