أكدت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الثلاثاء أن أمن وسلامة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، القائد الأعلى للقوات المسلحة والمواطنين وجميع منتسبي القوات المسلحة "أولى الأولويات".

وقال المتحدث باسم (الدفاع) العقيد الركن حمد الصقر في بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن أمن وسلامة صاحب السمو الأمير والمواطنين هو "ما أقسمنا عليه".



وشدد الصقر على حرص نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف وجميع منتسبي القوات المسلحة على أمن وسلامة صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، والمواطنين إيمانا بشعارنا في القوات المسلحة (الله.. الوطن.. الأمير) و "هذا قسم عظيم".



وذكر أن "رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي حريصة كل الحرص على أمن وسلامة منتسبيها من كل الصنوف عامة وطياري القوة الجوية الذين هم أحد مكونات القوات المسلحة ولا يمكن التهاون بأمن وسلامة المعدات المستخدمة من صنوف القوات المسلحة".