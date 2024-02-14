الرياض- كرّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية اليوم الثلاثاء شركاء النجاح من المتبرعين والداعمين خلال العام 2023 ومن ضمن الشركاء المكرمين جمعية الهلال الاحمر الكويتية.

واعرب نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتية أنور الحساوي في تصريح لـ"كونا" عن شكره لمركز الملك سلمان على هذه المبادرة التي تعد دافعا لجميع الداعمين الانسانيين لتقديم المزيد وعدم الكلل من فعل الخير واغاثة المنكوبين في اي بقعة من هذا العالم.



واشاد الحساوي بالدور الانساني للمركز واغاثته لأكثر من 95 دولة حول العالم، قائلا إن المملكة العربية السعودية لطالما كانت من اوائل الدول المسارعة لاغاثة المنكوبين.



وأقيم الحفل اليوم في فندق "كراون بلازا" بالرياض وحضره مستشار خادم الحرمين الشريفين والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د.عبدالله الربيعة.