

عبدالعزيز الفضلي



دعا وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني قطاعات الوزارة ومناطقها التعليمية المختلفة تزويد إدارة التفتيش والتدقيق التابعة لمكتبه وبشكل عاجل بحالات الإعفاء من البصمة والمهمات الرسمية والخطط التي يترتب عليها الإعفاء.



وقال د.العدواني، في كتاب وجهه لوكيل التربية وتلقت «الأنباء» نسخة منه: يرجى التكرم بالإيعاز لجميع القطاعات بالوزارة والإدارات التابعة لها والمناطق التعليمية والإدارة العامة للتعليم الخاص وإدارة التعليم الديني وإدارة مدارس التربية الخاصة بتزويد إدارة التفتيش والتدقيق بحالات الإعفاء من استخدام جهاز البصمة والمهمات الرسمية والخطط التي يترتب عليها الإعفاء من استخدام جهاز البصمة سواء لإثبات الحضور أو لإثبات الانصراف أو كليهما، خلال الفترة من 1/6/2023 وحتى تاريخه مع بيان الأسباب لكل حالة على حدة، وفقا للجدول المرفق.



وذلك للاطلاع واتخاذ اللازم بالإيعاز لجميع القطاعات بالوزارة والإدارات التابعة لها والمناطق التعليمية والإدارة العامة للتعليم الخاص وإدارة التعليم الديني وإدارة مدارس التربية الخاصة بتزويد إدارة التفتيش والتدقيق بالمطلوب أعلاه مع اعتبار الموضوع مهما وعاجلا.