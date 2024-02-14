أثار قرار الحكومة في دمشق تعليق العمل بمرسوم الحوافز التشجيعية والمكافئات والعلاوت للعاملين في القطاع العام، استغراب واستياء موظفي الدولة، كما قالت مواقع اخبارية، وعبر بعضهم عن الصدمة في ظل اوضاع اقتصادية تلتهم مداخيلهم الضعيفة أصلا مع استمرار انهيار الليرة.

وبررت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف القرار بما وصفته بـ «التطبيق الخاطئ» للمرسوم الصادر في العام 2022.

وقالت إن قرار التعليق جاء «بعد ظهور فهم خاطئ للمرسوم سيؤدي إلى هدر المال العام، وينعكس بشكل غير إيجابي على الأداء». وأكدت في تصريحات لوسائل اعلام سورية محلية إن «قرار التريث صائب وهو لمصلحة الدولة والعامل، وخاصة العامل النشيط الذي تطلع إلى المرسوم بعين من التفاؤل لإعطائه حقوقه».

وبدأت التساؤلات حول تفسير السبب، وقال بعض المعلقين على مواقع التواصل: هل كانت الحكومة تجرب بنا؟ وهل سبب التريث مالي ام تطبيقي؟

ووجه أحد المتابعين على موقع فيسبوك، سؤالا للوزيرة، قائلا إن الفهم الخاطئ لتطبيق نظام الحوافز «يحتاج إلى تصحيح وتنفيذ وليس لايقاف علما ان القرار والتصحيح والتطبيق هو بيدكم».

أما الوزيرة فقد اعتبرت أن «هذا الفهم الخاطئ لدى بعض الإدارات العامة كان إحدى عقبات التطبيق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وحول ما إذا كان القرار المتخذ هو «التريث» أم «التوقف»، قالت سفاف إن «المرسوم حدد هدفه بوضوح ودقة، فهو توجه إلى العامل المتميز والنشيط على مبدأ من يعمل أكثر يربح أكثر، ولكن على الواقع تم ربط المرسوم بمسألة قضية زيادة الأجور وتحسين الواقع المعيشي، وهو أمر لم يكن واردا في أثناء تحديد هدف المرسوم».

وعما إذا كان تعليق المرسوم ناتجا عن كونه يشكل عبئا ماليا، ذكرت سفاف أنه «لو كان ذلك صحيحا لما صدرت زيادة على الرواتب والأجور هذا الشهر، حيث كلفت الخزينة العامة للدولة ما يفوق 3 آلاف مليار ليرة، بينما المرصود للحوافز هو ألف مليار ليرة».