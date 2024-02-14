توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ وانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الضباب الخفيف و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .

أما ليلا فسيكون الطقس مائلا للبرودة و غائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار و فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 26 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 13 درجة مئوية.