التقى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد صباح السالم اليوم رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الإبراهيم في مقر الهيئة، حيث تسلم سموه نسخة من التقرير نصف السنوي لأعمال الهيئة.

وقدم سمو رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للهيئة إقرارا بذمته المالية وفقا للقانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ولائحته التنفيذية.



وأشاد سموه في تصريح صحافي بدور الهيئة العامة لمكافحة الفساد في حفظ أموال الدولة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتطبيق القانون على الجميع.