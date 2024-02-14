إنقاذ حياة أكثر من 500 مريض منذ 2017 في الكويت عبر «الايكمو»

عبدالكريم العبدالله

أعلنت رئيس مجلس أقسام التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم في وزارة الصحة د.هدى الفودري عن انطلاق مؤتمر منظمة «دعم الحياة خارج الجسم» لدول جنوب غرب آسيا وأفريقيا خلال الفترة من 15 إلى 17 فبراير تحت رعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي بفندق كورت يارد ماريوت.



وذكرت د.الفودري في تصريح صحافي أن دولة الكويت تستضيف هذا المؤتمر العالمي لاول مرة نظرا للمكانة الكبيرة التي تحظى بها دولة الكويت في القطاع الصحي ومن خلال مراكز دعم الحياة الخارجي (الايكمو) المتميزة في وزارة الصحة والمعتمدة من المنظمة العالمية.



واعتبرت د.الفودري خدمة دعم الحياة خارج الجسم (الايكمو) من الخدمات المتقدمة التي تقدم إلى مرضى الفشل الحاد في الجهاز التنفسي والقلبي في العناية المركزة، وتعطي فرصة للنجاة لمرضى الحالات الحرجة، حيث تم إنقاذ حياة اكثر من 500 مريض من خلالها عبر السنوات السابقة منذ البدء بالخدمة في دولة الكويت بشكل ممنهج في عام 2017.



واشارت إلى أن المؤتمر سيقام تحت عنوان عبر الحدود (crossing boundaries) وسيناقش العديد من المحاور الخاصة بخدمة دعم الحياة خارج الجسم من خلال اكثر من 120 محاضرة يقدمها 80 محاضر من نخبة الخبراء والاستشاريين في مجال العناية المركزة للكبار والاطفال في العالم وبالتحديد خدمة دعم الحياة خارج الجسم.



وكشفت د.الفودري عن اقامة 7 ورش عمل على هامش المؤتمر معنية بالعناية بمرضى الايكمو الكبار والاطفال، والتعامل مع الحالات المستعجلة عن طريق نظام المحاكاة.



ونوهت إلى انه سيتم من خلالها تدريب اكثر من 120 عضوا من الطواقم الطبية المتعددة التخصصات على العناية بمريض الايكمو ومن قبل خبراء المنظمة العالمية، بالاضافة إلى المدربين المحليين التابعين لمركز تدريب الايكمو في مستشفى العدان والمعتمد من المنظمة.



واكدت د.الفودري إلى وجود اقبال كبير على التسجيل بالمؤتمر من جميع دول العالم، حيث سيتم نقل المحاضرات بشكل حي يسمح بالحضور الافتراضي ما يسهل من عملية نشر التعليم الخاصة في هذا المجال.