عبدالعزيز الفضلي

أصدر الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف د.سلمان اللافي نشرة عامة لجميع المدارس والمعاهد ورياض الأطفال بالتعليم العام لطلبات النقل للعام الدراسي المقبل 2024- 2025، وذلك في إطار استعدادات قطاع التعليم العام للعام الدراسي القادم 2025/2024.



وفي سياق النشرة العامة، بين اللافي أنه سيتم البدء في تلقي طلبات النقل الداخلي والخارجي اعتبارا من الأحد 18 فبراير حتى الأحد 31 مارس، وذلك للفئات التالية: مدير مدرسة ومدير مدرسة مساعد وموجه فني ورئيس قسم ومشرف فني ومعلم ومحضر علوم، ولن يتم قبول أي طلب نقل بعد هذا التاريخ، وذلك طبقا للقرار الوزاري الخاص بتنظيم طلبات نقل أعضاء الهيئتين التعليمية والإشرافية.



وأضاف أنه حرصا من قطاع التعليم العام على تسهيل عملية تسجيل طلبات النقل وسهولة متابعة حالة الطلب، يسجل طالب النقل رغبته بالنقل الداخلي والخارجي عن طريق موقع وزارة التربية - قائمة الخدمات الإلكترونية - منصة الخدمات الإلكترونية طبقا للخطوات الآتية:



٭ تسجيل الدخول وإنشاء مستخدم جديد.

٭ تفعيل الحساب.

٭ تسجيل الدخول على النظام.

٭ تأكيد على البيانات الأساسية قبل تسجيل الطلب في بياناتي.

٭ تسجيل طلب النقل الداخلي أو الخارجي.

٭ إقرار بصحة بيانات طلب النقل الداخلي أو الخارجي.

٭ طباعة الطلب الداخلي والخارجي المسجل.

وتابع: يتم اختيار المدارس أو المرحلة المطلوب النقل إليها في حال النقل الداخلي، ويسجل المناطق التعليمية، أو إدارة التعليم الديني أو التربية الخاصة أو التعليم الخاص في حال طلب النقل الخارجي ويمكن تسجيل أكثر من طلب في آن واحد نقل خارجي وداخلي، كما يمكن تسجيل طلب نقل خارجي إلى مدارس إدارة التعليم الخاص للفئات التالية:

٭ مدير مدرسة جميع المراحل الدراسية.

٭ مدير مدرسة مساعد لجميع المراحل عدا رياض الأطفال.



ونوه إلى أنه في حال رغبة المعلمين التابعين للفصول الخاصة، الحاصلين على مسمى معلم بطيئي التعلم - معلم داون بالنقل إلى منطقة تعليمية أخرى، ضرورة إحضار موافقة خطية من المنطقة التعليمية الحالية والمنطقة التعليمية المطلوب النقل إليها، إلى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام ليتسنى إصدار قرار النقل.



ولفت إلى أنه لا يعتد بأي طلب نقل غير مسجل خلال المواعيد المحددة لتسجيل طلبات النقل، وفي حال وجود رغبتين للنقل خارجي وداخلي، فإنه بعد إصدار قرار النقل الخارجي يتم إلغاء طلب النقل الداخلي المسجل بين مدارس ومراحل المنطقة التعليمية لطالب النقل، ويتم اعتماد النقل الخارجي، مشيرا إلى أنه في حال الرغبة بإلغاء طلب النقل الخارجي المسجل، يتعين على طالب النقل الحضور شخصيا إلى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام بديوان عام الوزارة، لتقديم طلب إلغاء النقل وذلك للأهمية، ولن يعتد بأي نموذج طلب إلغاء نقل صادر عن مركز العمل أو أي جهة أخرى، علما بأنه لن يتم إلغاء طلب النقل الخارجي في حال صدور القرار.



وذكر أنه سيتم استقبال طلبات إلغاء النقل الخارجي لدى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام بدءا من يوم الأحد 7 أبريل، حتى يوم الأحد 30 يونيو، مؤكدا أنه على مدير المدرسة الإيعاز لمن يلزم بتوقيع جميع العاملين بالمدرسة من هيئة تعليمية وإشرافية ومحضري العلوم بالاطلاع والعلم على ما بنود هذه النشرة، وذلك للأهمية.



ودعا موجهي العموم الإيعاز للموجهين الأوائل بتعميم هذه النشرة على جميع الموجهين الفنيين بالمناطق التعليمية والتعليم الخاص، موضحا أنه لن يتم إصدار أي قرارات نقل وندب وتعيين حتى صدور مرسوم أميري آخر يسمح بإصدار القرارات ويلغى المرسوم الحالي المؤرخ 5/12/2023 والذي ينص على وقف إصدار القرارات في المؤسسات الحكومية في الدولة.