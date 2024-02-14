أعلن محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون اليوم الأربعاء عن إطلاق البنك الاستبيان الشامل (تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المبادرات الجديدة) يلقي الضوء على آليات الحصول على الائتمان واستخدامه.



وقال الهارون في تصريح صحافي إن الاستبيان يأتي ضمن جهود البنك لتهيئة بيئة أعمال مناسبة تعزز من قدرة الشركات على الحصول على التمويل المناسب، مؤكدا أهمية مشاركة أصحاب الأعمال والمبادرين في استكمال الاستبيان عبر الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي.



وأضاف أن الاستبيان متوفر على مدار العام ويتم تحليل البيانات دوريا كل ثلاثة أشهر، لافتا إلى سعي (المركزي) من خلال استطلاع بيانات أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات التجارية وقياس تجاربهم فيما يتعلق بالحصول على التمويل إلى تعزيز بيئة عمل صحية وداعمة لهذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني.



وأوضح أن نتائج الاستبيان توفر صورة شاملة للتحديات والفرص التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق الأمر بالحصول على التمويل وإدارة احتياجاتها المالية، ويلقي الضوء على شروط التمويل المتاح لهذه الشركات وملاءمة احتياجاتها في تحديد الاتجاهات والمخاطر المحتملة في سوق التمويل لهذه الشريحة، وهو أمر ضروري للحفاظ على اقتصاد مستقر وصحي وبيئة عمل صحية وداعمة للمبادرين في هذا الجانب.



وبين محافظ (المركزي) أن نتائج هذا الاستبيان ستكون أساسية لمساعدة صناع السياسات والمقرضين والمعنيين، على فهم التحديات والفرص في هذا المجال تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة وتطوير حلول داعمة لنمو القطاع مشيرا إلى أن النتائج سوف تقتصر على الاستخدام الداخلي ضمن البنك.