مريم بندق

أعلن مصدر لـ «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية ممثلا في قطاع الشؤون المالية والإدارية بقيادة الوكيل المساعد صلاح خالد الصقعبي أنجز مراجعة تقارير تقييم الموظفين لسنة 2023.



وكشف عن أنه سيتم صرف مكافآت الأعمال الممتازة في رمضان للمستحقين، مشيرا إلى ان المبالغ المالية مرصودة في الميزانية الحالية 2023 -2024.



وقال إن أغلبية الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية أنجزت مراجعة تقارير تقييم الموظفين، لافتا إلى أهمية أن تستكمل أي جهة مراجعة تقارير كفاءة الموظفين ويفضل قبل نهاية السنة المالية الحالية أي قبل تاريخ 1 أبريل المقبل.