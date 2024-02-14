حقق وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو تقدما قويا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أكبر اقتصاد في العالم، على ما أظهرت نتائج أولية لاستطلاعات أجريت عقب إغلاق مراكز الاقتراع.



ومن غير المتوقع إعلان النتائج الرسمية قبل شهر مارس المقبل، لكن استطلاعات أجراها مركزان مستقلان على الأقل يحظيان بتصريح حكومي أمام مراكز الاقتراع أظهرت فوز سوبيانتو بأكثر من 55% من الأصوات مع إحصاء قرابة ثلثي نماذج الأصوات.



وبحسب نتائج مركز «بولتراكينغ» فاز سوبيانتو بـ59.77% في الفرز الأولي فيما أظهرت نتائج مركز «سايروس نتوورك-سي إس آي إس» فوزه بـ58.62% من الأصوات.



ويحتاج سوبيانتو للفوز بأكثر من 50% من إجمالي الأصوات وبخمس صناديق الاقتراع على الأقل في أكثر من نصف المقاطعات البالغ عددها 38 للفوز على منافسيه: أنيس باسويدان وغنجار برانوو.



وقال سوبيانتو (72 عاما) للصحافيين قبيل الإدلاء بصوته في بوغور: «نأمل في الفوز».