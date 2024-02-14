

مفرح الشمري



برعاية عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، تنطلق فعاليات الدورة السابعة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة، عند السابعة مساء الجمعة (16 فبراير) في المركز الثقافي لمدينة دبا الحصن، بمشاركة 5 عروض أنتجها المهرجان، وتقدم للمرة الأولى على خشبته، وهي تمثل كلا من الإمارات، والكويت، ومصر، وسورية، والمغرب.



ويفتتح المهرجان بالعرض الإماراتي «بعض الأشياء» تأليف فادي جرجس وإخراج محمد جمعة، وأداء الممثلين خليفة ناصر، ورزان نجيب، وتقدمه فرقة المسرح الحديث بالشارقة.



ويقدم مساء يوم السبت العرض المصري «ورقة طلبات» تأليف مارشا نورمان وإخراج محمد عادل النجار، وأداء ليلة مجدي ودعاء الزيدي، وتقدمه فرقة «1+1». وفي اليوم الثالث للمهرجان يشهد الجمهور العرض الكويتي «أصل الحكاية» تأليف وإخراج فيصل العبيد، وتمثيل سماح ومحمد البغلي، وتقدمه فرقة مسرح الخليج العربي. ويجيء العرض المغربي في الليلة الرابعة وتقدمه فرقة مسرح أكون وهو بعنوان «معلقات» من تأليف وإخراج محمد الحر، وأداء هاجر الحامدي وهاجر كريكع.



وفي الليلة الخامسة يشهد الجمهور العرض السوري «لقاء» من تأليف آلان كناب وإخراج عروة العربي، وأداء رنا الحلبي وآية محمود، وتقدمه فرقة تكوين.



وتلي تقديم هذه العروض ندوات نقدية تناقش مضامينها وطموحاتها الجمالية، بمشاركة ضيوف المهرجان، ويدير تلك الندوات: إبراهيم القحومي (الإمارات)، ووائل سعيد (مصر)، وإيمان الصامت (تونس)، وفريد أمعضشو (المغرب)، ونجوى صليبة (سورية).

ملتقى المسرح العربي



وعلى هامش المهرجان ينظم ملتقى الشارقة التاسع عشر للمسرح العربي تحت عنوان «المسرح والمستقبل»، ويبحث دور «أبو الفنون» في تخيل أو استكشاف أو تشكيل المستقبل عبر ما يبتكره أو يقاربه من الروايات والرؤى والمواقف، وما يستثيره من الأسئلة والأفكار والاحتمالات والاستجابات.



ينطلق الملتقى عند الخامسة مساء، وينظم في المركز الثقافي لدبا الحصن يومي (17 - 18) فبراير، ويشارك فيه: عبدالله راشد (الإمارات)، وحمدي الحمايدي (تونس)، ورضا عطية (مصر) ونور حريري (سوريا)، ونجوى قندقجي (الأردن)، ويوسف أمفزع، وعبدالله مطيع (المغرب).

ورشات



كما ينظم المهرجان ثلاث ورشات تدريبية، تأتي الأولى (17 فبراير) بعنوان «تنمية القدرات التعبيرية لدى الممثل» وتشرف عليها الفنانة التونسية زوهات ضيفلاوي، والثانية (18 فبراير) بعنوان «تقنيات الإخراج في المسرح المعاصر» وتشرف عليها الفنانة المصرية منار زين، والثالثة (19 فبراير) تحت عنوان «فنيات الكتابة الدرامية» ويشرف عليها الفنان المغربي هشام الغفولي.