عبدالعزيز الفضلي

بتوجيهات مباشرة من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني، أعلنت وكيل وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان في بيان صحافي أن وزارة التربية تعتزم ابتداء من الغد تطبيق آلية تجريبية للدوام المدرسي المرن في جميع مدارس رياض الأطفال ومدارس التعليم العام والتعليم الخاص (المدارس العربية) والتعليم الديني ومدارس التربية الخاصة، وذلك مراعاة لطبيعة مهنة التعليم، مؤكدة أنه تم دمج نظام تطبيق إثبات الحضور والانصراف بالبصمة مع مفهوم العمل المرن للإسهام في خلق بيئة تعليمية ملائمة لمنتسبيها على حد سواء، حيث يمكن العاملين من إثبات حضورهم وانصرافهم بمرونة وبناء على جداولهم اليومية مع التزامهم بجميع حصصهم الدراسية خلال اليوم.



وأشارت الحمدان إلى أن ساعات العمل الفعلية في مرحلة رياض الأطفال للتعليم العام والخاص (المدارس العربية) ومدارس التربية الخاصة ستكون بواقع 5 ساعات عمل يوميا، فيما ستكون ساعات الدوام الفعلية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية للتعليم العام والتعليم الخاص (المدارس العربية) والتعليم الديني بواقع 6 ساعات عمل يوميا مع احتساب فترة سماح مدتها 45 دقيقة من ضمن الدوام الفعلي.



وأشارت إلى أن على الإدارة المدرسية متابعة الدوام المدرسي وفق النظم واللوائح المتبعة، على أن تطبق بشأنها حالات الاستئذان والغياب وفق القوانين والإجراءات المتبعة، كما تطبق قرارات تخفيف ساعات العمل حسب قانون حقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والمجالس الطبية وفق اللوائح المعمول بها.



وأكدت الحمدان أنه تم تحديد أوقات الدوام الفعلي بشكل يتناسب مع أداء المعلم لمهامه داخل المؤسسة التعليمية وذلك حرصا من وزارة التربية على توفير مستوى عال من الراحة وسعيا لتحقيق بيئة عمل منجزة تتيح للعاملين التوازن بين مسؤولياتهم بشكل أفضل، مما ينعكس إيجابا على مستوى أداء المنظومة التعليمية.