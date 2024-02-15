

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الأربعاء، لاسيما البيتكوين التي تجاوزت قيمتها السوقية مستوى تريليون دولار، بعدما شهدت حركة تصحيح للسعر عقب صدور بيانات التضخم الأميركي أمس.



وصعدت البيتكوين بنسبة 4.25% إلى 51461.03 دولارا لتقترب من أعلى مستوى لها في أكثر من عامين، بينما ارتفعت الإيثيريوم بنسبة 4.90% إلى 2754.15 دولارا، كما ارتفعت الريبل 0.84% إلى 53.25 سنتا.



وزادت القيمة السوقية للبيتكوين بنسبة 2.47% لأكثر من تريليون دولار، ويقارن ذلك بارتفاع إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة 2.41% إلى 1.92 تريليون دولار، حسب بيانات منصة «كوين ماركت كاب».



وقال «توني سايكامور» محلل الأسواق لدى «آي جي أستراليا» في مذكرة، إن البيتكوين أظهرت قوة مثيرة للدهشة رغم انخفاض شهية المخاطرة خلال التعاملات الليلية، وذلك في إشارة إلى حركة تصحيح سعر العملة المشفرة عقب صدور بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ التضخم السنوي في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في يناير.