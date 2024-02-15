قبول 21 ألف طالب وطالبة في العام الدراسي الحالي



عبدالله الراكان



نظمت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب احتفالية رفع العلم، وذلك بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية، وذلك تحت رعاية وبحضور مدير عام الهيئة د. حسن الفجام ونواب المدير العام وبمشاركة عدد من قياديي الهيئة ومنتسبيها بجميع قطاعاتها.



وتقدم الفجام بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وإلى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية، معربا عن سعادته واعتزازه بهذه المناسبة الوطنية، موضحا أنها مناسبة تعبر عن مشاعر الحب والوفاء للكويت التي حبانا الله بأرضها ونعمها وخيراتها.



وأضاف في تصريح صحافي عقب الحفل، أن «التطبيقي» مؤسسة تعليمية كبيرة، ودائما في مثل هذه المناسبة أود أن أتوجه برسائل عدة، الرسالة الأولى إلى منتسبي الهيئة من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب وأيضا الهيئة الإدارية وموظفي الهيئة: الكويت أعطتنا الكثير، وقد آن الأوان أن نعمل بجهد وإخلاص لرفعة هذا البلد.



أما الرسالة الثانية فهي إلى أبنائنا الطلاب والطالبات: انتم عماد المستقبل ومستقبل هذا الوطن، ولابد من الاجتهاد والمثابرة للتحصيل العلمي لحمل راية الكويت عاليا وأكد الفجام أن الهيئة لم تشهد خلال فترة التسجيل بالفصل الدراسي الثاني أي أزمة تسجيل، مشيدا بخطة عمل عمادة القبول والتسجيل بالتعاون مع عمادات الكليات لتسجيل الطلبة، لافتا إلى أن كليات التطبيقي تخطت أزمة الشعب المغلقة هذا العام، ولا توجد أي حالة تذمر من الطلبة أو ممثليها اتحاد الطلبة، مؤكدا أن عمليات التسجيل للمقررات تسيير بشكل جيد.



وأشار الفجام إلى قبول ما يقارب 21 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي الحالي في الفصلين الدراسيين 2023/2024 بكليات الهيئة الخمس ومعاهدها.