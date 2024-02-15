كرم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الثلاثاء شركاء النجاح من المتبرعين والداعمين خلال العام 2023 ومن ضمن الشركاء المكرمين جمعية الهلال الأحمر الكويتية.



وأعرب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الاحمر الكويتية أنور الحساوي في تصريح لـ «كونا» عن شكره لمركز الملك سلمان على هذه المبادرة التي تعد دافعا لجميع الداعمين الإنسانيين لتقديم المزيد وعدم الكلل من فعل الخير وإغاثة المنكوبين في أي بقعة من هذا العالم.



وأشاد الحساوي بالدور الانساني للمركز وإغاثته لأكثر من 95 دولة حول العالم، قائلا إن المملكة العربية السعودية لطالما كانت من أولى الدول المسارعة لإغاثة المنكوبين.



وأقيم الحفل اليوم في فندق «كراون بلازا» بالرياض، وحضره مستشار خادم الحرمين الشريفين والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د.عبدالله الربيعة.