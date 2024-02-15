ندى أبونصر



وسط أجواء تراثية ساحرة، احتفلت مجموعة المرأة الدولية IWG بالعيد الوطني وعيد التحرير في فندق كراون بلازا، حيث تم استقبال الضيوف والأعضاء الذين ارتدوا الزي الكويتي بماء الورد والبخور، كما تم تشييد ركن كويتي ليكون نسخة طبق الأصل لغرفة الجلوس في منزل ومتجر كويتي تقليدي، واستمتع الحضور بإطلالة مباشرة على نمط الحياة الكويتي التقليدي المتمثل في المفروشات والحرف اليدوية الأصيلة. وبدأ الحفل بالنشيد الوطني تلاه كلمة رئيسة المجموعة وحرم سفير جمهورية بلغاريا أنطونيا ديميتروفا ولاتي رحبت بالحضور، مقدمة التهاني إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية، معربة عن أطيب تمنيات المجلس التنفيذي وأعضاء IWG لصاحب السمو بالصحة والعافية وللكويت بالرخاء والتقدم.



وقدمت عريفة الحفل ومنسقة العلاقات العامة في IWG، البرنامج الذي تخلله العديد من الفقرات المميزة.



وتحدثت ميساء المطوع عن تاريخ ملابس المرأة الكويتية، مؤكدة أن الفساتين المعروضة تمثل تقاليد الكويت وقصتها على مر العصور، وعلى الرغم من العولمة، فلاتزال المرأة الكويتية ترتديها في العديد من المناسبات، وأحيانا يتم تعديلها لتناسب العصر، لكنها تحافظ دائما على جاذبية أمهاتنا وجداتنا.



وشمل العرض عبايات متنوعة وفتيات صغيرات يرتدين البخنق، وتمثيل لحفل زفاف كويتي تقليدي مع العروس المزينة بالمجوهرات التقليدية والثوب المطرز بخيوط الذهب، كما قدمت أمينة المطوع والتي مثلت العروس عرضا عن قطع مجوهرات الزفاف المختلفة التي ارتدتها.



وقامت طالبات المرحلة الابتدائية ومعلمتهن هبة الله جمعة من المدرسة البريطانية في الكويت العديد من الرقصات التقليدية والتي تم تصميمها بدقة من قبل أنور الحسن وكانت الأزياء من تصميم دلال الشطي.



بدورها، تحدثت عضو المجلس البلدي السابق ومؤسسة شركة السفيرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات م.مها البغلي عن المسؤولية المؤسسية والاجتماعية وتمكين المرأة، مشددة على أهمية تعزيز ريادة الأعمال والممارسات التجارية السليمة بين النساء والشباب الكويتيين.



وفي الختام، تم تقديم دروع تقديرية للمتحدثات وشهادات شكر للمشاركين.