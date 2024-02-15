أعلنت شركة الاتصالات الكويتيــة stc، الشركــــة الرائدة في تمكين عمليـة التحول الرقمي في الكويت، عن رعايتها لفعالية سوق بلوم من شركة «SEEDs»، أول شركة متخصصة بتقديم الاستشارات والخدمات في مجال المباني الخضراء والاستدامة، كما تعزز أسلوب حياة وترفيه مستدام في الكويت، حيث تأتي الرعاية ضمن سلسلة من المبادرات المختلفة التي سيتم إطلاقها تماشيا مع برنامج stc للاستدامة 2024 بعنوان «خطى صغيرة لإنجازات كبير» مع التركيز على زيادة الوعي وتبني ممارسات مستدامة طويلة المدى التي من شأنها أن تترك أثرا إيجابيا للأجيال القادمة.



وبهذه المناسبة، أقامت stc حفل توقيع مع شركة SEEDs لرعاية سوق بلوم والذي سيقام في مجمع DAI بالبدع يوم السبت الموافق 17 فبراير تحت مظلة «وياك» التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات الناشئة والمبادرات الشبابية. حيث حضر الحفل كل من دانة الجاسم، مدير عام اتصالات الشركات في stc، وفريق شركة SEEDs وفي مقدمتهم يسر المطوع وياسمين الكندري، أورجون اوزحالفاجي، أحمد سالمين وبدور المطوع، إلى جانب أحمد النويبت ومريم الكندري من فريق العلاقات العامة في stc. وخلال الفعالية ستشارك stc في جناح مخصص في السوق، باعتبارها راعيا رئيسيا للحدث، حيث سيتم تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية المستدامة للزوار للمشاركة في متابعة الموضوع الرئيسي للاستدامة.



وتعد الشراكة بين stc وشركة SEEDs بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الاستدامة لشركة stc في برنامجها لعام 2024 بعنوان «خطى صغيرة، لإنجازات كبير» وبهدف إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع، ومن خلال الاستثمار في المبادرات التي تركز على المجتمع مثل Bloom، لا تعزز stc دورها كرائد رقمي فحسب، بل أيضا كشركة مسؤولة وملتزمة بالمساهمة في تعزيز وتمكين التنمية المستدامة في الكويت.



وتعليقا على الرعاية، قالت دانة الجاسم مدير عام اتصالات الشركات في stc: انطلاقا من مسؤوليتنا المجتمعية في stc نتطلع دائما إلى المساهمة الفعالة مع شركائنا الاستراتيجيين لتمكين المجتمع ونحرص على تعزيز مفاهيم وثقافة التنمية المستدامة من خلال فعاليتنا وأنشطتنا المجتمعية المتنوعة في عدة مجالات أساسية، لذا فإن رعايتنا لفعالية سوق بلوم وغيرها من الأنشطة المجتمعية هي شهادة على تفانينا الثابت في تعزيز الممارسات المستدامة داخل مجتمعنا. ومن خلال دعم مبادرات مثل بلوم، نهدف إلى نشر الوعي وإلهام جيل الشباب للعمل نحو مستقبل أكثر استدامة.



وأضافت الجاسم: من الضروري أن نشرك الشباب في هذه الجهود والمبادرات الهادفة، لأنها تشكل أهمية بالغة لنجاح أهداف زيادة الوعي حول التنمية المستدامة في مختلف المجالات على المدى الطويل ضمن جيل الشباب. وفي هذا الصدد، تمكنت شركة SEEDs من إنشاء منصة جذابة لجميع الأعمار، مما يجعل الاستدامة موضوعا شاملا ومتكاملا للنقاش والعمل.