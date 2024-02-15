في إطار برنامجه الخاص بالمسؤولية الاجتماعية، اختتم بنك برقان رعايته لفعاليات FERYA المخصصة لتقديم تجربة طبخ استثنائية مقدمة من تطبيق فوقه Fohgah، والتي نظمها بدر الشطي BDR وجاسم الجركي على مدى يومين في العاصمة مول، حيث شهد الحدث حضور ومشاركة 2000 شخص من الذواقة ومحبي الطبخ.



وتأتي هذه الرعاية كجزء من احتفال بنك برقان بالثقافات الكويتية المتنوعة، بما في ذلك ثقافة الطعام الغنية بالأصالة. كما تعد جهود البنك في هذا المجال امتدادا لدعمه الدائم للطهاة المحليين، ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ممن يسهمون في تسريع عجلة التنمية المستدامة لقطاع الأغذية والمشروبات في الكويت.



وبهذه المناسبة، قال طلال حامد العيار مسؤول أول - الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية في بنك برقان: يعتبر الطعام من الركائز الأساسية لأي ثقافة حول العالم وجزءا لا يتجزأ من تراث الكويت الغني بالتنوع في هذا المجال، فمع جهودنا المستمرة في تعزيز الثقافة الكويتية بجوانبها كافة، يشرفنا دعم ورعاية فعاليات FERYA الاستثنائي، لما يقدمه من تجارب طهي متنوعة وممتعة، كما أننا نؤمن بأن الفعاليات المجتمعية مثل FERYA تشكل منصة ممتازة لبعض الطهاة المحترفين والموهوبين في الكويت لمواصلة ابتكار طرق جديدة من أجل الحفاظ على ثقافة الطهي الغنية في البلاد وتشجيع المزيد من أفراد المجتمع على التعرف إليها والتفاعل معها.



من جانبه، قال حمد العتيبي الشريك المؤسس لشركة Fohgah: يسرنا أن نشهد التعدد والتنوع في الفعاليات المتميزة التي تعزز كافة الجوانب الثقافية في الكويت وتسهم في خلق بيئة غنية بالتواصل الفعال بين أفراد المجتمع في إطار تراثي متماسك، كما يشرفنا التعاون مع الجهات والمؤسسات الرائدة مثل بنك برقان، لما توفره من دعم مستمر وقوي عبر تقديم رعايتها لمجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة التي ننظمها، بهدف الارتقاء بجودة هذه المبادرات لتتناسب مع المكانة المرموقة لتراثنا الوطني والثقافي.



وخلال الحدث، قدم 13 من أفضل الطهاة في الكويت مجموعة واسعة من الأطباق اللذيذة والفريدة التي تمثل مطاعمهم. كما تمكن الزوار من الحجز المسبق في الحلقات النقاشية مع مجموعة من أولئك الطهاة مثل الشيف فيصل النشمي، المالك الشريك في مجموعة Street Food وTable Otto وغيرها من العلامات التجارية المحلية المتخصصة في هذا المجال، وكذلك نوف المطوع، مؤسس The Chocolate Bar.



وتماشياً مع الأجواء المميزة التي شهدها الحدث، الذي تميز بدعمه لبيئة صحية ومستدامة، قدم FERYA لزواره تجربة جامعة، حيث جلس عشاق الطعام على الطاولة نفسها، ما شجعهم على التواصل وتبادل الأفكار الإيجابية.