

تزامنا مع الأعياد الوطنية، كشفت Ooredoo الكويت، شركة الاتصالات الرائدة، عن سلسلة من العروض والباقات الحصرية، مؤكدة التزامها بتقديم خدمات متميزة وتعزيز التجربة الرقمية لعملائها. ويأتي التزام Ooredoo الكويت بتقديم خدمات استثنائية، وتوفير قيمة مضافة لعملائها، ليعكس رؤيتها في تمكين العملاء في هذا العصر الرقمي، وإبقائهم على اتصال مستمر، ومحاطون بكل وسائل الترفيه التكنولوجية.



وكبادرة تقدير، أطلقت Ooredoo لعملائها بهذه المناسبة سلسلة من العروض المتميزة، تشمل باقات وخصومات حصرية على أجهزة الـ iPhone 15 Pro. تشمل عروض هلا فبراير مجموعة من المزايا الحصرية ذات القيمة المضافة، حيث يمكن للعملاء الحصول على هذه الأجهزة المتطورة مع خطط دفع مرنة، ما يضمن شبكة انترنت عالية السرعة واتصال غير منقطع، ودعم عملاء على مستوى عالمي.



ولطالما اشتهرت Ooredoo بتعزيز الابتكار والموثوقية والعمل على تقديم القيمة الاستثنائية، فمن تلك العروض ما يقدم بخطط سداد طويلة الأمد، تصل لمدة 24 شهرا، ومنها ما يقدم بدقائق محلية غير محدودة وسعة بيانات يمكنها أن تصل لـ 100 جيجابايت من إنترنت 5G من Ooredoo، ليتمكن المستخدمون من البقاء على اتصال خلال العطلات والاستمتاع بسلاسة التصفح والبث والتنزيل. بالإضافة إلى هذه العروض الحصرية، يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة Trade-in، حيث يمكنهم تبديل الأجهزة القديمة التي تصل قيمتها إلى 300 دينار، والانتقال بسهولة إلى أحدث الأجهزة المتطورة ومن بينها أحدث أجهزة Samsung Galaxy S24 وأجهزة iPhone15، ما يضمن تجربة ترقية محسنة وفعالة من حيث التكلفة.