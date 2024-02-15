

في إطار تشجيع البنك التجاري الكويتي للعملاء على استخدام أحدث القنوات والخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر تطبيق البنك على الهواتف الذكية، أعلن البنك التجاري الكويتي عن حملة جديدة تتيح لعملائه الذين يقومون بتفعيل خدمة الإشعارات على الهاتف الحصول على جائزة نقدية بقيمة 50 دينارا لخمسة عملاء من خلال سحب شهري، وما على العميل إلا تفعيل خدمة الإشعارات الإلكترونية من خلال تطبيق التجاري على الهواتف الذكية، وذلك خلال فترة الحملة الممتدة حتى 31 يوليو 2024.



ومن خلال تفعيل خدمة الإشعارات الإلكترونية، يمكن للعميل تلقي الإشعارات على مدار الساعة وأينما كان لتتبع نفقاته ومعاملاته المصرفية حتى لو كان مسافرا خارج البلاد وقام بتغيير شريحة الهاتف النقال الخاصة برقمه المحلي، وهو ما يميز خدمة الإشعارات عن خدمة الرسائل القصيرة التي تصل إلى العميل على رقمه المحلي المسجل لدى البنك، ومن خلال هذه الخدمة يتسلم العميل تنبيهات فورية عن أحدث الحملات والعروض والخدمات المصرفية والنصائح المرتبطة بالسفر، إضافة إلى بعض الإرشادات عن كيفية المحافظة على سرية معلوماته المصرفية وغيرها.



والبنك يدعو جميع عملائه إلى المشاركة في هذه الحملة الجديدة، وتفعيل خدمة الإشعارات الإلكترونية على هواتفهم الذكية حتى يكونوا دوما على علم بأحدث الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك لهم، وكذلك للاستفادة من العروض التسويقية المميزة التي يوفرها «التجاري» لجميع شرائح عملائه.