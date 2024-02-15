القاهرة - ناهد إمام



التقت نائبة وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة المصرية غادة شلبي، مع مديرة منطقة دول الشرق الأدنى لشركة طيران الجزيرة الكويتية مادونا حويك، وذلك لبحث سبل التعاون لتعزيز النمو السياحي من السوق العربي، لاسيما دول منطقة الخليج، من خلال رحلات الشركة للمقاصد السياحية المصرية المختلفة، وكذلك من المقاصد البعيدة عن طريق خطوط الشركة الممتدة بها.



وخلال اللقاء، استعرضت حويك حجم أعمال «طيران الجزيرة» بالمقصد السياحي المصري وعدد الرحلات التي تقوم بتسييرها في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه يتم تسيير عدد من الرحلات اليومية والأسبوعية من الكويت إلى مطارات القاهرة الدولي، وسفنكس الدولي، وبرج العرب بالإسكندرية، والأقصـــر، وأسيــــوط، وسوهاج، مضيفة أنه جار دراسة إمكانية بدء تسيير رحلات إلى مدينتي شرم الشيخ والعلمين خلال فصل الصيف المقبل، مؤكدة على رغبة الشركــــة واهتمامهــا بتوسيــع حجـــم أعمالهـــا في مصر.



وتناول اللقاء مناقشة عدد من الخطط والبرامج التسويقية، حيث استعرضت نائبة الوزير برنامج تحفيز الطيران وباقة التحفيز الإضافية التي تقدمهما الوزارة لشركات الطيران، لتشجيع تسيير المزيد من رحلات طيران إلى المطارات السياحية المصرية، وإمكانية استفادة الشركة من السياسات التحفيزية الإضافية، ولاسيما إلى مدينتي شـــرم الشيخ والعالمين.



كما تمت مناقشة إمكانية تنظيم قافلة سياحية مهنية مصرية إلى الكويت لتعزيز التعاون المشترك بين شركاء المهنة ودفع معدلات الحركة السياحية البينية، حيث إنه من المقرر تنظيم هذه القافلة تزامنا مع انعقاد الملتقى العربي للسياحة والسفر «ATM» المقرر إقامته بإمارة دبي في الإمارات خلال شهر مايو المقبل.



جدير بالذكر أن اللقاء شهد حضور كل من: رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي محمد سلامة، ومعاون وزير السياحة والآثار للشؤون الخارجية ريهام سمير.