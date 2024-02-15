عبدالعزيز الفضلي



أصدر الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف د.سلمان اللافي قرارا بشأن تحديد موعد الاختبار الإلكتروني لجميع المرشحين بمراحل (الابتدائية ـ المتوسطة ـ الثانوية) لوظيفة (مدير مدرسة ـ مدير مساعد ـ رئيس قسم ـ موجه فني) بجميع المناطق التعليمية وإدارة التربية الخاصة وإدارة التعليم الديني وإدارة التعليم الخاص من تاريخ 3/3/2024 حتى تاريخ 7/3/2024، وذلك في مركز تدريب الجابرية.



وحدد القرار مواعيد الاختبار بمدة ساعتين وربع الساعة موزعين على فترة صباحية، من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة والربع صباحا. والفترة المسائية من الساعة السادسة إلى الثامنة والربع مساء، حسب الوظائف المذكورة بالجدول المحدد.



وبين القرار أنه على المرشحين الالتزام بالتواجد قبل الاختبار بساعة، وضرورة إحضار البطاقة المدنية. كما يمنع منعا باتا إحضار الهاتف النقال والساعة الإلكترونية إلى مقر الاختبار، ويمنع دخول الاختبار بعد مرور 10 دقائق من بدء الاختبار. ونص القرار على أن التظلمات على نتيجة الاختبار تكون عن طريق موقع وزارة التربية قسم الخدمات الإلكترونية الخاصة بموظفي الوزارة بحد أقصى 3 أيام من تاريخ الاختبار.



وسيصدر قرار لاحق بموعد الاختبار الإلكتروني المؤجل للمرشحين للوظائف الإشرافية التعليمية، وعلى المناطق التعليمية إبلاغ من يعنيهم الأمر بموعد الاختبار.



وأشار القرار كذلك الى أنه في حال الغياب عن حضور الاختبار الإلكتروني الأول يتم تسليم التقرير الطبي لإدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام في مبنى الوزارة خلال موعد أقصاه 3 أيام من تاريخ الاختبار ولن يتم التسلم بعد المدة المحددة.



وأوضح القرار أنه لن يتم إصدار أي قرارات نقل أو ندب أو تعيين حتى صدور مرسوم أميري آخر يسمح بإصدارها ويلغى المرسوم الحالي المؤرخ بتاريخ 5 ديسمبر 2023 الذي ينص على وقف إصدار القرارات في المؤسسات الحكومية في الدولة.