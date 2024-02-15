انطلقت صباح أمس تحضيرات واستعدادات فرق إدارات النظافة في كل المحافظات لاحتفالات الأعياد الوطنية وجميع الأماكن والمواقع المخصصة لإقامة الأنشطة والفعاليات بمناسبة الذكرى الـ63 لعيد الاستقلال ويوم التحرير في ذكراه الـ33 والتي ستستمر طوال شهر فبراير الجاري.



وأعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن رفع استعداداتها للاحتفالات بالأعياد الوطنية بوضع خطه ميدانية تزامنا مع العيد الوطني الـ 63 والذكرى الـ 33 لعيد التحرير بتوفير آليات نظافة وحاويات في الأماكن والشوارع التي ستشهد احتفالات الأعياد الوطنية، مؤكدة أن الخطة تتضمن إزالة أي نشاط يتم تنفيذه على أملاك الدولة دون ترخيص أو لم يلتزم أصحابه باشتراطات الترخيص، بالإضافة إلى أن الجهات الرقابية في البلدية ستكثف من حملاتها التفتيشية والتي تهدف إلى رصد وضبط الباعة الجائلين، وسيتم تحرير مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية لمن يتم ضبطهم ونظافة المرافق والشوارع والساحات العامة والميادين واجب وطني، والحد من الظواهر السلبية المصاحبة للاحتفالات الوطنية.



من جانبه، نفذ فريق إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة العاصمة حملة ميدانية للتأكد من جاهزية الشريط الساحلي إلى جانب توزيع الحاويات في الأماكن التي ستشهد الاحتفالات الوطنية.



وأسفرت الحملة عن تنظيف المرافق العامة في الشريط الساحلي والأماكن المخصصة للاحتفال بالأعياد الوطنية بتوزيع 165 عامل نظافة و4 جرافات و10 نسافات و6 لوريات و14 كناسة وتوفير 75 حاوية سعة 240 ليترا و20 حاوية سعة 1100 ليتر وتوفير 10 عمال نظافة على النقاط الأمنية.